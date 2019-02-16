Любовь в большом городе. Встреча с истинным ленинградцем

Лайф открывает серию публикаций о реальных знакомствах, которые трудно забыть. Делимся чужим опытом.

Поиски второй половины в онлайн-пространстве так впечатлили меня, что я не смогла держать это в себе и открыла паблик @nexthusband. В 35 лет я развелась со своим вторым мужем и сразу стала искать новенького, третьего. Я не жила на свободе с 18 лет (вышла замуж совсем юной) и не видела причин начинать — я убеждена, что женщине крайне вредно быть одной. В моём случае — тем более. Ребёнок на руках, ипотека и всего 60 солнечных дней в году — ведь живу я в Питере.

Мир свиданий, правда, за те 8 лет, что я была замужем, сильно изменился — люди стали товаром в онлайн-супермаркетах знакомств. Больше никто особо не хочет знакомиться на вечеринках, выставках-конференциях или в кругу друзей. Ну, и я установила себе dating — приложения. И они открыли портал в параллельную реальность. В поисках родственной души я сходила на 82 неудачных свидания… и мне есть что вспомнить!

"Да, русский! Да, коренной ленинградец", — именно так презентовал себя на сайте знакомств 39-летний мужчина весьма недурной наружности, высокий и стройный. Свидание он назначил мне в Музее современного искусства.

При встрече меня сразу насторожил его свитер — какого-то старушечьего фасона и расцветки, но при этом отутюженный. Чувствовалась женская рука.

Мы бродили по залам, обсуждали картины и беседовали "за жизнь". Корней — так звали моего спутника — оказался человеком открытым и сразу выдал мне слишком много пугающей информации. У него два высших образования — класс виолончели в консерватории и ещё диплом культуролога. Но жизнь сделала из него реставратора старинных часов. Работает на себя, арендует мастерскую.

Единственная женщина, с которой он когда-либо жил, — это мама. Искусством самопрезентации Корней явно не владел, и все его безупречные стилистически и интонационно реплики работали против него. Единственное, чего мне хотелось, — сбежать со свидания без объяснений причин.

— Я работаю рядом с домом, очень удобно — к 12 подходишь, чтобы настроиться, варишь себе кофеёк. В турке не люблю варить, там крупинки кофе досадные остаются, лучше гейзерная кофеварка. А с двух до трёх уже обед. Да-да, я совсем обленился. Надо мной и мама подшучивает!

...Это мама так соригинальничала — назвала меня Корнеем.

...Сейчас интересный заказ у меня. Однако владелец часов такой дяденька, из тех, что притворяются приличными людьми. Почему притворяются? А они одеты как приличные люди, но из карманов достают толстые пачки денег.

...Зима такая долгая была, мама всё время мёрзла.

Сюжеты развешанных по стенам картин тоже давали ему повод лишний раз вспомнить вслух о маме.

— Вы постоянно живёте с мамой? — утомившись слушать его излияния, я стала задавать неудобные вопросы. "

— Летом мама живёт на даче, — опустив глаза в пол, промямлил ухажёр. — Когда-нибудь я доделаю там ремонт, чтобы можно было оставаться до ноября.

Тайные мечты о бунте? Я с любопытством уставилась на своего спутника. Но он закрыл эту тему.

И теперь настал его черёд расспрашивать — например, на какой улице я жила в детстве. Со сладострастием садиста я сообщила, что не местная, а приехала в Петербург из маленького города в Центральной России, да и вообще русская лишь наполовину. Эту неожиданную новость "истинный ленинградец" пережил достойно. Лишь едва заметно дрогнули веки. Даже угоститься эклерами в музейном кафе предложил. К счастью, заведение было закрыто. Я ретировалась со свидания и больше никогда с Корнеем не общалась. Мама — это слишком отягчающее обстоятельство в жизни взрослого мужчины. Досадное, как крупинки кофе в турке, чёрт побери! Ой! Чего это я. Я другое хотела сказать: ах, сударь, оставьте!