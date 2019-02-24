Любовь в большом городе по знаку зодиака. Знакомство с королём драмы

Лайф открывает серию публикаций о реальных знакомствах, которые трудно забыть. Делимся чужим опытом.

Прошлой весной не вовремя слегла с гриппом. За несколько дней до того, как жестокий вирус запер меня дома, я познакомилась с интересным мужчиной. Бывший военный, 42 года, не стал утомлять меня перепиской, а сразу пригласил в приличный ресторан в дневное время. На свидание явился хорошо одетый мужчина с букетом роз. О себе рассказал, что живёт за городом, владеет мини-маркетом. Мы болтали о пустяках, он продемонстрировал хорошее чувство юмора и, в отличие от многих, не стал превращать свидание в нечто между допросом и собеседованием, допытываясь, как я дошла до жизни такой — до сайтов знакомств, почему развелась, и что у меня есть из приданого. Но я рано радовалась! Этот мужчина оказался королём драмы. Drama king.

Юрий через пару дней после свидания позвонил и пригласил в театр. Я объяснила, что заболела, поэтому увы, но после выздоровления с удовольствием составлю ему компанию. И вот — всю неделю, что я была в социальной изоляции, он мне беспрерывно писал в мессенджер. Человека просто бомбило. Сил отвечать на сотни сообщений, мемов и фотографий его кота просто не было. А когда этот едва знакомый мужчина скинул снимки красивых уголков планеты и написал, что обязательно отвезёт меня туда, я не сдержалась.

— Прекрасно! — пишу я в ответ. — Но не хочешь ли ты просто совершить человеческий поступок? Например, привезти больной девушке цветов и фруктов?

Юрий встретил моё предложение с энтузиазмом. Но приехал к моему дому почему-то в десять вечера, а не днём, как договаривались. Я спустилась в подъезд, мы несколько минут постояли на первом этаже. Я поблагодарила за заботу, похвалила его. Зайти, разумеется, не пригласила.

Дома рассмотрела подношения. Букет был скромный и несвежий, фруктов — рублей на 200, они лежали в пакете из дешёвого супермаркета. К чему циничная калькуляция? А вот к чему. На следующий день он выслал мне сообщение, что нам не стоит продолжать знакомство. Я написала: "Ок, но что случилось?" Юрий разразился эпистолярной тирадой (орфография и пунктуация — авторские).

"Привет, даже не знаю… если честно, мне показалось ты прохладна ко мне, я в своих письмах раскрывался тебе полностью, ты мне нравишься, хотел донести. Твой ум, полные спокойного благородства манеры и поведение одновременно притягивали и пугали, нужен ли тебе такой простой парень. Ведь я самый обычный из простой семьи… у тебя друзей в ФБ более 800… и все учредитель на учредителе и директором погоняет. У меня, к примеру, совсем узкий круг... и зачем мне быть тебе другом? Я хотел большего, и на тебе!

Я, между прочим, в тот день час под грузовиком провалялся, затем без передышки по круглосуточным магазинам, чтобы успеть цветов и фруктов! Так я только счастлив, если честно, но ждать под дверью… есть хотел, ладно) я в туалет, от мороза на стены лез! Какая тут, к чертям, романтика, прости)

Мне бы чаю горячего, хотя бы пять минут отдышаться, в клозет, и я бы побежал) Из простой вежливости и приязни хоть малейшей. Я же не насильник, бомж или разносчик пиццы) Теплота и взаимность, мне кажется, это нормально".

Я не склонна к педагогике, потому просто заблокировала Юрия. Бесполезно объяснять такому человеку, что он не сделал ровным счётом ничего, чтобы заслужить доверие женщины и быть вхожим в дом. Ещё и в десять вечера. А бесплатный туалет есть и в торговом центре, который находится в моём доме. Кстати, если бы мне первый встречный любезно распахнул дверь своей квартиры в ночи, я бы не на шутку напугалась!

Умом Юрия было не понять, поэтому я обратилась к эзотерическим изысканиям. Изучила его страницу в социальной сети. Что ж… Юрий оказался Рыбами по знаку зодиака. О, мужчины-Рыбы бывают теми ещё сказочниками и фантазёрами! А Юрий, похоже, обитает совсем в мутном и заросшем ряской водоёме. Никакой определённости ни в чём! Его страница завалена всевозможными хаотично выбранными шутками, постами "на злобу дня", снимками полуобнажённых дам (такое любят скирдовать мальчики 13 лет) и цитатами уровня "мудрец-школоло". От себя — ничего, кроме нескольких семейных снимков. Конечно, мне, махровой материалистке — Тельцу — такой мужчина совсем не подходит. Я-то, вонзив копыта в землю, думаю, как я проживу сегодня, а не путешествую мыслями по красивым уголкам планеты и уж тем более не обещаю малознакомым людям съездить вместе, как это делал Юрий.