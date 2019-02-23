Любовь в большом городе по знаку зодиака. Знакомство в "Тиндере"

Лайф открывает серию публикаций о реальных знакомствах, которые трудно забыть. Делимся чужим опытом.

Ко всяким сервисам знакомств я долго относилась с опаской. Предсказуемо и без интриги. Не обращала внимания на гороскопы. Никакой романтики и спонтанности. Но в какой-то момент сдалась.

Подруги ходили на свидания, весело щебетали и обсуждали вчерашних кавалеров, даже замуж умудрялись выходить за интернет-знакомцев. Я стойко барахталась в реальности, в которой, как назло, достойных одиноких мужчин не наблюдалось.

Не выдержала, конечно. Первая же попытка показала, что мир полон свободных, спортивных, красивых, обеспеченных мужчин без вредных привычек и с серьёзными намерениями. Девушка им нужна самая простая. На все лады идеальные мужчины ругали йогу (что было мне на руку, потому что пара знакомых мне поз никакого отношения к йоге не имела), просили не питаться салатными листьями и быть проще. В общем, я подходила по всем параметрам. Они мне тоже. И я с радостью принялась свайпить направо и налево.

За час совпало восемь пар, хотя я была очень разборчива. Я села ждать. Ну, чтоб у мужчин была возможность проявить лучшие качества. Семеро затаились. Восьмой — русый зеленоглазый великан — подозрительно написал на транслите: dobra utra (была ночь) nezacto.. pajslusta. Я пока плохо понимаю на транслите, поэтому паренька, уверяющего в описании, что он русский москвич в восьмом колене (странноватое, кстати, описание себя), из пар на всякий случай удалила и продолжила поиск.

На пятом свайпе обнаружилось знакомое лицо. Лично представлены мы не были, но пересекались в профсообществе. Я уверенно свайпанула вправо. Пара совпала. Парень мой ровесник. Галантен, хорош собой, разведён довольно давно, уважаем в профсообществе и весьма обеспечен. "Мечта!" — подумала я, он тоже что-то подумал, и завязалась переписка, плавно продолжившаяся и на следующий день.

Всё шло отлично, и я уже обдумывала дизайн сачка — для бабочек в животе, когда Тимур сказал, что чувства, ревность, любовь и всё такое прочее — не для него. Я любви с Тимуром пока не планировала и откровенно напряглась. Молодой человек тем временем активно и предельно откровенно пояснял, почему не хочет любви и верности, рассказывал о неудачных отношениях, после чего пригласил на ужин. От ужина я вежливо отказалась, вечер действительно был занят — на том и расстались.

Вечером — встреча с подругами. Давно не виделись. Не вовремя видеозвонок от Тимура, от неожиданности включаю. Он улыбается, и улыбка такая хорошая, что я готова всё-таки поужинать, но всё же не сегодня, о чём и говорю ему. Вокруг шумно, и Тимур милостиво соглашается отказаться от созерцания моей красоты в пользу уверенной связи.

"Ты где? С кем? Почему не дома? Что это за место? Что вы там делаете?" — раздаётся из трубки. У меня непроизвольно прорезается металл в голосе — слишком много вопросов для нового знакомого, да и вообще много… Он сбрасывает обороты: "Просто так интересуюсь, привык всё контролировать, зато будешь за мной как за стеной (за какой такой стеной, если чувства не для тебя, чувак?)".

И стало мне как-то загадочно: как, думаю, мы с ним бабочек ловить да общаться будем? Сбежала я, девочки. Из пар удалила и номер удалила. Он звонил пару раз, потом устал, наверное. Пошёл другую слабую женщину опекать. Может, поторопилась, конечно, парень-то хороший, только вот киндер, кюхен, кирхе совсем не про меня история, и нахрапа я тоже не люблю.

С Тимуром же я чувствовала себя как кролик перед удавом — он практически парализовал меня своей настойчивостью и напором. Всё объяснялось довольно просто — мощная энергетика Тимура-Стрельца слишком давила на ранимую душу Тельца. Перспектив у таких отношений не было изначально, вот и не верь после этого гороскопам.

Так что я снова в поиске.