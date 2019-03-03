Я не занимаюсь сексом на первом свидании. Но это не точно

Лайф открывает серию публикаций о реальных знакомствах, которые трудно забыть. Делимся чужим опытом.

Он заказал мне такси бизнес-класса к дому, и безупречный водитель доставил меня к респектабельному рыбному ресторану. А там меня уже дожидались. Он — свободный богатый мужчина 45 лет, холёный, модный. Я ткнула пальцем — он настоял — в понравившихся мне рыбин и гадов, что лежали на льду и плавали в аквариумах. Их нам и приготовили. Но с самого начала всё пошло не так.

Не успел повар вскрыть устриц, как М. стал лапать меня, не смущаясь нашего недавнего знакомства и публики за соседними столиками. Зря позволила сидеть на одном диване со мной. Получив отпор, мой спутник подналёг на вино, потом взял виски, а потом на меня обрушилась бездна.

Разговор пошёл, что называется, ниже пояса. 45, детей нет, но хотелось бы — а потому сходил к дорогому врачу, проверил свою сперму.

— Знаешь, какие от меня будут дети? Умные и перспективные, — сам ответил на свой вопрос М. — Так что поехали ко мне, проверим?

За ужином этот вопрос он задал мне десять раз, превратившись из "перспективного мужика" в жалкого секс-попрошайку. Принесли счёт, расплатился и сунул квитанцию мне под нос — смотри, мол, как я тебя выгулял! В чеке значилось 37 тысяч рублей. Ну и что? Дешёвыми понтами огня в женщине не разжечь. Афродизиаки — устрицы — не сработали. В общем, никогда так не делайте, парни! Схема не катит.

Своему нынешнему мужчине я отдалась быстро, и вот почему. Уже на первом свидании я разглядела в нём то, что ищу в мужчине в первую очередь, — витальность. Люди витальные транслируют полноту жизни, чувственность, энергию, земное — и это цепляет, сильно. Когда он говорил о своей работе — его глаза сверкали энтузиазмом, а когда смотрел на меня — искрились удовольствием. Рестораны он выбирает не пафосные — а яркие, "вкусные", с авторской кухней. Приносит на свидания необычные букеты. Но это — просто декорации для двух людей, которым интересно разглядеть в своём визави личность. А ещё — он совсем не активен в соцсетях, потому что занят делом, и нарциссизм — это не про него. С ним рядом — ощущение безопасности. Его жизнь — это путь истинного мужчины, в моём представлении.

Начинал карьеру работягой на заводе, параллельно получил два высших образования, потом стал руководить производством, несколько лет жил и работал в Латинской Америке. У него есть дело, и он не ходит на работу из-под палки (а сколько было у меня свиданий, на которых мужчины начинали скулить об офисном рабстве!).

Конечно, быстрому сближению поспособствовали и романтичные обстоятельства. Летний вечер, Петербург, площадь Искусств. Вокруг нас бушует мундиаль. Сквер полон интернациональных парочек. Мы же сидим на лавочке, между нами — волнующее напряжение, но мы выдерживаем благопристойное расстояние в метр. Оказалось — со стороны "искры" заметны. К нам подошла парочка влюблённых — и русская спутница смуглого иностранца весьма недурно спела нам на испанском куплет Besame mucho, а потом сказала: "Мужчина, поцелуйте же уже свою девушку — она этого ждёт".

Советом он воспользовался. Не потому, что великий обольститель (это не так). Просто он почувствовал и предложил ровно то, что было мне нужно в тот момент, — то, что я искала. Это большая удача — встретить мужчину, который знает, что нужно женщине.

Вот такая история. А у других романы начинались... по-иному. Опросила знакомых девочек, и вот каким мужчинам они готовы отдаться или отдавались сразу.

Инна, 32: У него должен быть высокий интеллект и отличное чувство юмора, совместно от души посмеяться — очень возбуждает и вызывает доверие к человеку. Увлечённость, страсть к жизни, харизма в сочетании с добротой и открытостью.

Татьяна, 33: Это если мгновенная химия, а ты не занималась сексом уже полгода и выпила три бокала вина. А у него хорошие зубы и красивые руки. У меня именно "фишка" — присмотреться к рукам, к кистям рук в частности.

Екатерина, 37: Мужчина должен быть вежливым, умным и надёжным.

Ольга, 49: Я должна хотеть близости больше, чем он, пусть это будет моя инициатива — соблазнить его. Но только с тем, в ком почувствую готовность пойти и на второе свидание, несмотря на секс, вот чтобы по ощущениям он мне виделся хорошим спутником в будущем, хорошим мужем. И мне важно, если мы поедем к нему домой, чтобы там была такая атмосфера — что хочется остаться, а не свалить.

Ой! А главное качество мужчины, которому я готова отдаться сразу, я и забыла указать! Он должен быть брюнетом со светлыми глазами и волосатостью на теле! Заворачивайте мне только таких мужчин! Остальные качества — факультативны (шучу, конечно)!