Миллионер разместил на билбордах объявления, чтобы найти себе будущую жену

При регистрации девушки должны были указать своё отношение к религии и отправить несколько фото.

Миллионер привлёк внимание СМИ со всего мира, выбрав один из самых необычных способов найти себе жену. Мужчина, имя которого не разглашается, разместил объявления на нескольких билбордах в американском штате Юта. Причём в тексте говорилось, что желающие приглашаются на групповое свидание, сообщает OddityCentral.

Миллионер является последователем наиболее крупной ветви мормонизма — Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. И поисками его будущей жены занималась одна из её представительниц. Эрин Шурц рассказала, что реклама на билбордах была идеей богатого клиента, который хотел таким образом привлечь как можно больше внимания.

Он пробовал разные способы, чтобы найти жену, но пока так и не добился успеха. Он правда хороший парень. Ему около 35–40 лет, он достаточно красив. Раньше работал в Белом доме — Эрин Шурц

При регистрации девушки должны были указать, какое у них телосложение, а также ответить на вопросы, связанные с религией. И, конечно же, их просили отправить несколько своих фото. Свидание с претендентками состоялось 7 июня, однако Эрин уверена, что это не последняя подобная встреча.