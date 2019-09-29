"Я беден и уродлив. Ищу полнейшего контраста". Как знакомились 100 лет назад

Брачные газеты дореволюционной эпохи заменяли людям современные приложения для знакомств и социальные сети.

26 сентября празднуется День знакомств. В наше время люди всё чаще знакомятся через специальные приложения или социальные сети. А 100 лет назад одинокие люди использовали для этих целей специальные Брачные газеты, пользовавшиеся огромной популярностью. Выход этих газет не прерывался даже во время Первой мировой войны и революций, а на территориях, контролируемых белыми войсками, они продолжали выходить и в разгар Гражданской войны.

Брачная газета

В маленьких провинциальных городах найти себе пару было проще. Там люди знали друг друга, посещали одни и те же места, ходили в гости. Гораздо сложнее было тем, кто переезжал в большие города с иным темпом жизни и дефицитом знакомых и друзей. В то время существовал рынок свах, которые подыскивали пару. Но их услуги стоили недёшево, к тому же никакой гарантии они не давали.

Настоящей панацеей для тех, кто ищет пару, стали брачные газеты — дореволюционный аналог "Тиндера" и схожих современных приложений. Впервые в России такие издания появились в 1906 году. Поначалу они выходили только в Москве и Петербурге, но вскоре благодаря растущей популярности распространились повсеместно. Стоила брачная газета несколько копеек.

Любой желающий мог подать объявление, и ему гарантировалась тайна личности. Переписка велась через почтовый ящик газеты. Затем желавшие продолжать общение могли сообщить друг другу свои адреса и общаться уже напрямую.

Объявления были платными, но стоили недорого, всего несколько копеек. Дороже были лишь объявления на передовицах. Благодаря демократичности цены в газете могли соседствовать объявления от генерала или потомственного дворянина с предложением и от простого сапожника.

Брак по расчёту

В начале ХХ века многие воспринимали брак как способ поправить свое финансовое положение. Брак по расчету считался абсолютно нормальным и не вызывал ни малейшего осуждения. Львиную долю в брачных газетах того времени составляли примерно такие предельно откровенные объявления как от женщин, искавших богачей, так и от мужчин, желавших найти супругу с богатым приданным:

"Желаю жениться на девушке или вдове, со средствами, дабы иметь возможность эксплуатировать свои изобретения, на чем мы заработаем больше деньги; пока живу своим трудом. Интеллигентный южанин 33 лет, одинокий, дельный и с прелестным характером; буду верным и заботливым мужем-другом".

"Доктор молодой, красивый желает жениться на особе с капиталом от 50 тыс. рублей, с хорошим характером. Намерение открыть хирургическую лечебницу".

"Бедный, но честный, с доброй душой, нежным сердцем и прелестным характером, желает жениться на богатой девушке или вдове не старше 35 лет, которая дала бы на серьезное, выгодное дело 35 тысяч рублей в собственность... Мне 30 лет, южанин, шатен с голубыми глазами, среднего роста, интеллигентный, развитой и не глупый, деятельный, не пью, не курю, не азартничаю. Знаю, что серьезно на мое предложение может откликнуться только умная и добрая женщина без диких взглядов и предрассудков, с которой и будем счастливы у мирного семейного очага. Я совершенно одинок и буду хороший, заботливый и верный муж-друг".

"Две приятные барышни ищут знакомство с солидным господином в целях замужества, желательна возможность поездки в Крым или на Кавказ".

"Хочу жениться на богатой русской девушке, среднего роста, худощавой, до 30 лет. Мне 30 лет, малоросс, служу на государственной службе, имею маленькие средства".

"Я богат, хочу переписываться с богатой. Цель — брак. По причине невозможности указания моего точного адреса, предлагаю ответить мне в следующем номере газеты. Первыми словами должны быть: слушай, богач".

"Предлагаю особе, имеющей не менее 75 000 рублей приданного, вступить со мной в брак. Больше всего ценю взаимную свободу личности. Национальность, возраст и прочее — безразлично. Мне 23 года, студент, юрист, дворянин. Высокого роста, обладаю железным здоровьем и силой, недурен".

"Дама без капитала, но с чуткой душой и прекрасным телосложением, вращающаяся в разных сферах общества, хочет выйти замуж за офицера не старше 30 лет, но не прапорщика".

Охотники за наследством

Отдельную категорию составляли охотницы за наследством, специально подыскивавшие себе пожилых, но обеспеченных мужчин. В надежде на их скорую кончину и переход всего наследства в их руки.

"20-ти лет, образованная барышня ищет мужа миллионера, непременно пожилого, во избежание неверности".

"Пиши мне тот, кто имеет хороший капитал, дом, возраст 55 — 70 лет. Я 35 лет, брюнетка, бедна, но всего этого достойна. Цель — брак".

"Если вы разочарованы, слабы здоровьем, беспомощны или стары, но богаты, пишите! В лице молодой, интеллигентной, интересной и жизнерадостной особы найдете нежную жену — друга, утешительницу, которая вдохнет в вас жизнь".

Романтики

Конечно, было множество людей, которые смотрели на брачный союз с более романтических позиций. Они специально оговаривали в объявлениях, что материальное состояние будущего супруга их совершенно не волновало. Романтики старались подавать как можно более креативные объявления, чтобы их возвышенную натуру можно было ощутить даже через газетные строчки. Например, такие:

"Мне не нужны рапсодии Листа, я засыпаю при исполнении вагнеровского Лоэнгрина; современная литература не увлекает меня. Женщина, которая будет говорить о серьезном направлении в музыке, или увлекающаяся "Крыльями" Кузьмина и "Саниным" Арцыбашева не представляет для меня интереса, но я с удовольствием буду делиться впечатлениями с хорошенькой женщиной, слушая музыку Оффенбаха ил и Страуса; в долгие зимние вечера, сидя у камина со стаканом хорошего вина, читать Мопассана или Марселя Прево. Наслаждаясь дивной музыкой старых опереток, болтая за бутылкой "Клико", мы изучим друг друга, выработаем общие взгляды и, наверное, закончим счастливым браком. Я молод, весел, богат".

"Мои друзья говорят, что нет отзывчивых женщин, могущих быть нам, мужчинам — женой и вместе другом и товарищем. Я с ними не согласен и думаю, что есть такие и, что женщина может быть более искренним и самоотверженным другом, чем мужчина. Вследствие различных мнений мы заключаем пари. Поэтому помогите выиграть пари и отзовитесь, если я прав".

"Подобно Диогену, искавшему человека, искал я женщину и не нашел. До сих пор на своем пути я встречал одних лишь марионеток и ни одной женщины. Но я не хочу терять надежды, и не хочу подобно Диогену забираться в бочку отчаяния — я верю еще, что найду то, что ищу. Женщины откликнитесь на зов молодого Диогена! Цель серьезна — брак".

"Царевна Фантаста трепетно ищет своего рыцаря "Львиное Сердце", способного унести ее духовно и материально в царство красоты, эстетики и поэзии. Цель — брак".

"Идут слухи, что я интересный молодой человек. В опровержение указанных слухов сим обращаюсь ко всем желающим сие проверить, с предложением написать мне. Цель — брак и опровержение".

Честные

Обычно авторы объявлений не жалели сил, чтобы разрекламировать свои достоинства. Но встречались и их полные противоположности, которые в первую очередь старались перечислить качества, которые вряд ли могли заинтересовать потенциальных супругов:

"Я беден и уродлив. Ищу полнейшего контраста. Женщина откликнись. Цель — брак".

"Желаю выйти замуж за очень богатого господина. Мне 32 года, бедная, некрасивая блондинка. Материально нуждаюсь".

"Мужчины, если вы не боитесь вспыльчивых, злых, строго смотрящих на жизнь женщин, пишите".

"Избалованная барышня! Надоело жить припеваючи, хочу замуж выйти. Мне 21 год".

Иностранцы

До 1917 года иностранцы не были завидными женихами и невестами. Но все изменилось после февральской и октябрьской революций. Брак с иностранным гражданином позволял сбежать от ужасов революции и гражданской войны. В свою очередь и иностранцы, активно принимавшие участие в той войне, часто давали объявления в газеты в надежде найти русскую жену. На тех территориях, где выход брачных газет продолжался и в период гражданской войны, не редкими стали такие объявления:

"Только за иностранца (предпочтительно англичанина) желает выйти замуж молодая, интеллигентная, красивая барышня. Желательно небогатый. Совместный труд дает беззаботное существование".

"Молодой, черный как галка чех желает познакомиться с молодой барышней. Цель — брак".

"Уроженец города Палермо на берегу Тирренского моря, случайно и ненадолго очутившийся в Иркутске, желает познакомиться с интересной русской барышней, путешествовавшей, знающей хоть немного иностранную жизнь".

Интеллигентный чехословак, знающий шесть языков, серьезный и скромный, хочет познакомиться с интеллигентной, образованной, скромной русской девушкой с целью брака. Необходимо согласие жить в Чехии и выехать туда, как только начнется эвакуация чеховойск на родину".

"Богатый, молодой, солидный китаец предлагает свои услуги в качестве мужа. Отвечать только тем, кто поедет в Китай".