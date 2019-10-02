Иностранец ценой в квартиру. Как "разводят" россиянок на сайтах знакомств

Мечта выйти замуж за иностранца живёт почти в каждой россиянке. Но реальность полна разочарований — большинство западных женихов просто хотят поживиться за счёт женщин. В ход идут уловки, которые обходятся дамам дорого, — начиная с 70 тыс. и доходя до стоимости квартиры.

Эхо футбольных сражений

Чемпионат мира по футболу 2018 года запомнился многим не столько триумфом сборной Франции, сколько непотребным поведением молодых и не очень россиянок, внезапно решивших "оседлать" удачу и быстренько выйти замуж за иностранца. В это сложно поверить, но в голове у столичных (и не очень) женщин уживаются сразу два противоречия: российские мужчины мало на что способны как в карьере, так и в постели, а вот иностранцы могут и то и другое, и успехов у них в этом направлении значительно больше.

Чемпионат мира по футболу в нашей стране наглядно продемонстрировал, что многие болельщики из Мексики, Испании, Германии, Австралии, Колумбии, Бразилии и других стран копили средства на поездку в Россию несколько лет. К примеру, повстречавшийся автору на ЧМ-2018 Эмилиано Суарес — обычный водитель школьного автобуса. На россиянок мужчина производил какое-то магическое воздействие: они висли целыми пачками.

Трудно сказать, на что рассчитывают российские женщины, подыскивая себе мужа среди иностранцев. Во всяком случае, большинство из тех, кто после ЧМ-2018 уехали вслед за новыми избранниками в экзотические уголки мира, жестоко разочаровались.

27-летняя Дарья, дизайнер интерьеров из Самары, уехала в Бразилию сразу после окончания мирового первенства. Однако перспективный и молодой жених Сезар, который сорил деньгами, будучи в России, и выдавал себя за архитектора, быстро перестал оправдывать надежды. На самом деле Сезар оказался учителем музыки. Он живет в пригороде Сан-Паулу в тесной квартире вместе с сестрой.

Богатые тоже платят

Татьяна — обычная москвичка. Родилась и выросла на западе столицы, отучилась на журфаке МГУ, в совершенстве владеет тремя языками — итальянским, английским, французским. Работает в крупной зарубежной финансовой структуре с офисом в "Москве-Сити". Ей 31 год, и она не испытывает никакого дискомфорта в жизни. Про таких часто говорят — сделала себя сама. Однако с личной жизнью и российскими мужчинами Татьяне откровенно не везёт. Отчасти потому, что обычные московские ребята, даже имея неплохой бизнес, всегда были для неё мужчинами второго сорта.

Голубой мечтой Татьяны на протяжении долгих лет был брак с иностранцем. Лучше всего — с итальянцем, но подошёл бы и француз. И вот на одном из сайтов знакомств Татьяне первым написал Марио — 34-летний итальянец из Модены. По крайней мере, именно так он представился.

Долгим разговорам Марио предпочёл конструктив. Внезапно выяснилось, что итальянец остро жаждет приехать в Москву исключительно к Татьяне. Татьяна отмечает, что предложение встретиться сначала прозвучало вскользь, между строк, но затем жгучий Марио высказался напрямую. И стал просить денег на дорогу.

Разумеется, как только платёж прошёл, Марио внезапно перестал отвечать, а его анкета чудесным образом исчезла с сайта знакомств. Первую неделю Татьяна тщетно пыталась понять, что случилось с её красивым и статным собеседником, но ещё через какое-то время поняла, что вместо Марио диалог на кривом английском с ней мог вести даже подросток из Рязани — все фото импозантного итальянца были взяты из инстаграм-каталога одного из итальянских брендов стильной мужской одежды.

Как в целом неглупая, статная и статусная москвичка, отвергшая десятки успешных и состоятельных россиян, стала жертвой классического интернет-"развода", до конца неясно.

Семейный психолог Мариам Гелашвили отмечает, что россиянкам, которые яростно хотят выйти замуж за иностранца, редко нужен сам человек.

Большинству таких женщин хочется более высокого уровня жизни, и не за свой счёт. К тому же сложился стереотип, что уж иностранцы точно знают, как ухаживать за женщиной. Естественно, разочарование от реального положения дел наступает очень быстро Мариам Гелашвили

Экзотика за колючей проволокой

Ещё один способ "развода" используют заключённые. На их удочку попадаются в основном женщины "бальзаковского возраста", воспринимающие большую часть информации из социальных сетей за чистую правду. Под видом иностранцев они обманом заставляют доверчивых отправлять деньги то на лечение, то на ремонт автомобиля, то на билет до ближайшего города. И всё, разумеется, исключительно ради встречи.

Как правило, жертвы заключённых, которые "очень хотят познакомиться", готовы перевести от 5 до 15 тыс. рублей. Этого арестантам вполне хватает на чай, печеньки и сигареты. Найти злоумышленника после перечисления денег крайне трудно: профиль на сайте сразу удаляется, все некогда загруженные картинки, разумеется, фейковые, а сим-карта оказывается заблокированной или перепроданной.

Крупная рыба

На женских форумах нередки истории, когда для знакомства с мужчиной необходимо внести определённую сумму посреднику — агентству, которое как раз и занимается подобными поездками, так называемым "брачным туризмом".

Юристы отмечают, что чаще всего такие мошенники мимикрируют под брачные агентства с "высоким уровнем ответственности". Как правило, для привлечения клиентов создаются сайты и страницы в "Инстаграме" — с пафосными картинками о красивой и счастливой жизни "на дальнем берегу". Входной билет в такие заведения стоит дорого — от 100 тыс. рублей и выше, но эти деньги, как поясняют специалисты, как раз берут за якобы качественный поиск идеального и, главное, состоятельного спутника жизни.

Юрист Роман Глухов объясняет, что с точки зрения законности всё обставлено очень тонко — клиент просто передаёт деньги в пользование компании. Нетрудно догадаться, что никакой встречи позднее не происходит — и фирма, и иностранец внезапно растворяются. Насколько быстро это происходит, напрямую зависит от суммы. Чем она больше, тем больнее приходится женскому сердцу.

Главная проблема в этом отношении — юридическая безграмотность. Удивительно здесь другое — на такие схемы ведутся собственники бизнеса, которые часто работают с документами Роман Глухов

Схемы однотипны: сначала три месяца активной переписки без видеозвонков, потом — короткие разговоры на ломаном английском. Затем у мошенника резко появляются проблемы, решить которые самостоятельно он не может.

Географические пристрастия россиянок весьма разнообразны: одни теряют голову от граждан Турции, другим подавай не меньше, чем немца или итальянца, третьи согласны и на мужчину из далёких Аргентины или Чили, который может работать в школьной столовой, зато, признаются россиянки, "подальше отсюда". Правда, получить мужчину мечты бесплатно могут не все. Юрист вспоминает совершенно дикую историю, когда россиянка лишилась квартиры, став жертвой нехитрой аферы.

Одна клиентка взяла кредит под залог недвижимости, чтобы перевезти нового друга в Москву на ПМЖ из Турции. Друг деньги получил и благополучно перестал отвечать. В итоге банк отобрал у женщины квартиру Роман Глухов

В счастливые финалы женщины, ищущие любовь среди иностранцев, верят слабо, но механически продолжают искать. Одна из героинь этого материала нашла "любовь" в последний момент, но, скорее, приняла то, что было. После очередного разрыва девушка по имени Ольга, которой не было и тридцати лет, отправилась в Италию на последние деньги. На отдыхе молодая москвичка, по её собственному признанию, гордо прогуливалась в платьях, сшитых чуть ли не для свадьбы с бывшим бойфрендом, совершенно одна.

Через определённое время ей стал оказывать знаки внимания, как говорит героиня, "страшненький и пожилой" итальянец с "щенячьими" глазами. На момент знакомства Ольге было 27, её итальянскому знакомому — уже 45. Оставшиеся до конца отпуска дни мужчина развлекал новую знакомую, но избалованная мужским вниманием москвичка ухаживания всерьёз не воспринимала. По словам Ольги, в особенную перспективу не очень верилось, но прерывать общение она не стала.

Сразу после отпуска началась переписка. Следующий отпуск был уже на Кубе за его счёт. Почти сразу после этого состоялось знакомство с моими родителями Ольга

Ещё через несколько месяцев состоялась свадьба. Муж нашей героини оказался преподавателем вуза. На жизнь Ольга не жалуется: она довольна, что живёт в Италии, ей нравится, что муж полностью её обеспечивает. Однако рожать детей итальянскому мужу Ольга принципиально не хочет. На вопрос, счастливы ли русские женщины за рубежом, однозначно ответить нельзя.