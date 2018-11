Звёзды, которые выносят мусор в нижнем белье: 10 примеров

Что делать звёздам, которых обсуждают уже не так активно, как раньше? Прогуляться до помойки в неглиже, что же ещё! Судя по всему, некоторые из них избрали именно этот способ привлечения внимания. Как по вашему, оно того стоит?

Ким Кардашьян, как обычно, задаёт тон. Вот как нужно выглядеть, когда выбрасываешь мусор.

Модель Лора Алисия Саммерс привыкла сниматься в реалити-шоу и справедливо полагает, что камеры могут быть где угодно.

Звезда британского реалити-шоу Ex On The Beach Дженни Томпсон тоже всегда готова к встрече с папарацци.

Актриса Лиза Эпплтон стала одной из первых знаменитостей, которых запечатлели рядом с мусорным баком в откровенном наряде.

Певица Кэти Прайс точно знает свои сильные стороны. И не забывает о них даже на помойке.

Ничего необычного. Просто модель Даниэль Мейсон вынесла объедки в наряде подружки Санты.

И снова участница Ex On The Beach щеголяет в нижнем белье с мешком мусора. Судя по улыбке, Мейси Гиллеспи даже рада, что её сфотографировали.

Модель Джемма Люси знает, чем порадовать соседей.

Британская актриса и телеведущая Данниэлла Уэстбрук не прочь прогуляться до мусорки босиком.

Танцор Джеймс Джордан был замечен в злоупотреблении пиццей.

