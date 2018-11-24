Звёзды, которые выносят мусор в нижнем белье: 10 примеров

Ким Кардашьян, как обычно, задаёт тон. Вот как нужно выглядеть, когда выбрасываешь мусор.
Модель Лора Алисия Саммерс привыкла сниматься в реалити-шоу и справедливо полагает, что камеры могут быть где угодно.
Звезда британского реалити-шоу Ex On The Beach Дженни Томпсон тоже всегда готова к встрече с папарацци.
Актриса Лиза Эпплтон стала одной из первых знаменитостей, которых запечатлели рядом с мусорным баком в откровенном наряде.
Певица Кэти Прайс точно знает свои сильные стороны. И не забывает о них даже на помойке.
Ничего необычного. Просто модель Даниэль Мейсон вынесла объедки в наряде подружки Санты.
И снова участница Ex On The Beach щеголяет в нижнем белье с мешком мусора. Судя по улыбке, Мейси Гиллеспи даже рада, что её сфотографировали.
Модель Джемма Люси знает, чем порадовать соседей.
Британская актриса и телеведущая Данниэлла Уэстбрук не прочь прогуляться до мусорки босиком.
Танцор Джеймс Джордан был замечен в злоупотреблении пиццей.
Ким ввела моду на микротини, и теперь от откровенных фото звёзд рябит в глазах
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