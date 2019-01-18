Море волнуется раз. Волочкову поймали на убогом фотошопе "самых длинных ног"

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Море волнуется раз. Волочкову поймали на убогом фотошопе "самых длинных ног"

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Анастасия Волочкова, которая вернулась в Россию, несмотря на заявление о переезде на Мальдивы, продолжает радовать поклонников фотографиями с пляжа. А недавно экс-балерина выложила снимок, на котором подписчики заметили следы неумелой обработки.

Если приглядеться к снимку, можно заметить, что Волочкова пыталась поправить фигуру, а в результате "поправила" пейзаж на заднем плане.

Красивый тёплый мальдивский вечер...

Анастасия Волочкова

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank">volochkova_art</a></p>

Очевидно, Анастасия попыталась сделать тело стройнее, а ноги — длиннее, но результат подписчиков не впечатлил.

Фотошоп голимый, видно же по воде

ekaterinaivanovaholm

Что-то песок под ногами просел...

krugovykhmila

Анастасия, у вас что-то не так с горизонтом...

barsukova_m

Сама Волочкова традиционно не стала отвечать на негативные комментарии и вместо этого выложила полуголый снимок на снегу.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank">volochkova_art</a></p>

"Я вам скучать не дам!" Волочкова в стрингах сообщила о переезде из России

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