Море волнуется раз. Волочкову поймали на убогом фотошопе "самых длинных ног"

Если приглядеться к снимку, можно заметить, что Волочкова пыталась поправить фигуру, а в результате "поправила" пейзаж на заднем плане.
Красивый тёплый мальдивский вечер...
Анастасия Волочкова
Очевидно, Анастасия попыталась сделать тело стройнее, а ноги — длиннее, но результат подписчиков не впечатлил.
Фотошоп голимый, видно же по воде
ekaterinaivanovaholm
Что-то песок под ногами просел...
krugovykhmila
Анастасия, у вас что-то не так с горизонтом...
barsukova_m
Сама Волочкова традиционно не стала отвечать на негативные комментарии и вместо этого выложила полуголый снимок на снегу.
"Я вам скучать не дам!" Волочкова в стрингах сообщила о переезде из России
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