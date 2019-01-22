"А вот и он". Волочкова наконец показала загадочного любовника, и это её бывший

Анастасия Волочкова не первый месяц интригует подписчиков фотографиями частей тела своего нового возлюбленного М. И вот теперь артистка наконец призналась, что её новая любовь — вокалист Михаил Борисовский.

Забавно, что назвать Михаила Борисовского новым бойфрендом Волочковой можно лишь с натяжкой. Пара уже заявляла о романе и показывала совместные фото в начале 2016 года. Тогда отмечалось, что звукорежиссёр работает в команде бывшей балерины и ездит с ней по миру.

Теперь же балерина выложила видео, на котором танцует под песню Михаила, и отметила, что именно он — тот самый неуловимый М.

А вот и Он... Тот самый загадочный "М"... Михаил Борисовский. В словах песни всё сказано... Анастасия Волочкова

Подписчики скептически отнеслись к словам знаменитости и заподозрили, что отношения со звукорежиссёром — лишь пиар-ход, призванный отвлечь внимание от поиска её настоящего любовника.

Такое впечатление, что это всё постанова... Для камеры iuliia.donetskaia

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