Это фейл! 15 фото, на которых люди встретили знаменитость и не поняли этого

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Это фейл! 15 фото, на которых люди встретили знаменитость и не поняли этого

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Вы только представьте себе, как кусают локти сейчас те женщины, которые в школе бросили Леонардо Ди Каприо или Эштона Кутчера.

Мы иногда забываем, что звёзды, которые сияют для нас с экранов телевизоров, на самом деле обычные люди и когда-то ходили в школу, носили ужасные причёски и были не особенно популярными ребятами. Их снимками поделились бывшие одноклассники и сокурсники, бывшие девушки и парни, которые теперь, скорее всего, пожалели о том, что когда-то приняли решение расстаться.

"Моя мама встречалась с Адамом Сэндлером. Это их фото с выпускного бала"

<p>Фото © Twitter/BPearsonn</p>

"Моя мама встречалась с Мэттом Лебланом и наконец-то смогла отыскать фотку"

<p>Фото © Twitter/RimKoumaira</p>

"Только что нашла фотки с Лео и моей семьёй (он встречался с моей тётей)"

<p>Фото © Twitter/lenaalawtattoo</p>

"Нашла Мишель Обаму в выпускном альбоме моего дяди"

<p>Фото © Twitter/darahelena_</p>

"Когда моя тётя встречалась с Джейми Фоксом, мы называли его дядей Джейми"

<p>Фото © Twitter/mikaelakistner</p>

"Моя тётя знала Брэдли Купера в колледже, ещё до того, как он стал знаменитым"

<p>Фото © Twitter/katiehagerty</p>

"Моя двоюродная сестра встречалась с Мэттью Макконахи в колледже"

<p>Фото © Twitter/peytonntheisen</p>

"Моя мама с детства дружила с Джоном Траволтой, и мы нашли их совместное фото после съёмок одного из его сериалов. Эти причёски 70-х..."

<p>Фото © Twitter/trillionn</p>

"Моя тётя когда-то встречалась с Эштоном, и я решила воспользоваться случаем и показать всем свою семейную драгоценность"

<p>Фото © Twitter/peterson_molly</p>

"Ну, а моя мама встречалась с Вуди Харрельсоном"

<p>Фото © Twitter/joaniemarie123</p>

"Моя сестра в старших классах встречалась с Usher и сказала мне об этом только сейчас..."

<p>Фото © Twitter/camrynmariaa</p>

"Я встречался с Арианой Гранде, и мы вместе ходили в театральный кружок"

<p>Фото © Twitter/joshvenkat</p>

"Моя тётя встречалась с Jay Z"

<p>Фото © Twitter/fuckupthefunn</p>

"Одно время моя тётя мутила с Тупаком..."

<p>Фото © Twitter/khiahhhhh_</p>

"Только что узнал, что мой друг ходил в школу с Заком Эфроном. В доказательство он показал выпускной альбом"

<p>Фото © Twitter / CeciliaBratton</p>

И главное, что нужно запомнить, — храните фото своих друзей и бывших! Ведь никогда не знаешь, как повернётся жизнь и чей снимок потом принесёт момент славы.

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