Это фейл! 15 фото, на которых люди встретили знаменитость и не поняли этого

Вы только представьте себе, как кусают локти сейчас те женщины, которые в школе бросили Леонардо Ди Каприо или Эштона Кутчера.

Мы иногда забываем, что звёзды, которые сияют для нас с экранов телевизоров, на самом деле обычные люди и когда-то ходили в школу, носили ужасные причёски и были не особенно популярными ребятами. Их снимками поделились бывшие одноклассники и сокурсники, бывшие девушки и парни, которые теперь, скорее всего, пожалели о том, что когда-то приняли решение расстаться.

"Моя мама встречалась с Адамом Сэндлером. Это их фото с выпускного бала"

"Моя мама встречалась с Мэттом Лебланом и наконец-то смогла отыскать фотку"

"Только что нашла фотки с Лео и моей семьёй (он встречался с моей тётей)"

"Нашла Мишель Обаму в выпускном альбоме моего дяди"

"Когда моя тётя встречалась с Джейми Фоксом, мы называли его дядей Джейми"

"Моя тётя знала Брэдли Купера в колледже, ещё до того, как он стал знаменитым"

"Моя двоюродная сестра встречалась с Мэттью Макконахи в колледже"

"Моя мама с детства дружила с Джоном Траволтой, и мы нашли их совместное фото после съёмок одного из его сериалов. Эти причёски 70-х..."

"Моя тётя когда-то встречалась с Эштоном, и я решила воспользоваться случаем и показать всем свою семейную драгоценность"

"Ну, а моя мама встречалась с Вуди Харрельсоном"

"Моя сестра в старших классах встречалась с Usher и сказала мне об этом только сейчас..."

"Я встречался с Арианой Гранде, и мы вместе ходили в театральный кружок"

"Моя тётя встречалась с Jay Z"

"Одно время моя тётя мутила с Тупаком..."

"Только что узнал, что мой друг ходил в школу с Заком Эфроном. В доказательство он показал выпускной альбом"

И главное, что нужно запомнить, — храните фото своих друзей и бывших! Ведь никогда не знаешь, как повернётся жизнь и чей снимок потом принесёт момент славы.