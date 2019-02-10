7 знаменитостей, которые идут на всё, чтобы в свои 40+ выглядеть как подростки

Оставаться молодой и красивой — тяжёлая работа. Но у этих дам нет другого выхода.

Гвинет Пэлтроу (46 лет)

Гвинет Пэлтроу, — настоящий фанат здорового образа жизни. Кажется, она перепробовала все когда-либо изобретённые человечеством диеты (однажды актриса проходила курс "очищения соком" и на десятый день начала галлюцинировать). Пять дней в неделю Гвинет делает 45-минутные кардиоупражнения. Перед премьерами фильмов количество тренировок возрастает до шести, продолжительность сессии — до двух часов.

Наоми Кэмпбелл (48 лет)

Наоми Кэмпбелл остаётся суперстройной на протяжении вот уже более 20 лет — всё благодаря вегетарианству и ежедневным тренировкам. Супермодель занимается боксом и пилатесом (и даже пробежала Московский марафон). Трижды в год она проходит через процедуру детоксикации, во время которой не употребляет ничего, кроме коктейля из кленового сиропа, кайенского перца, лимонного сока и воды.

Дженнифер Коннелли (48 лет)

Дженнифер Коннелли с детства обожает бегать. "Всё, что мне нужно, это пара кроссовок. Во время бега я погружаюсь в себя и чувствую, как кровь течёт по по моим венам", — рассказывает актриса. Кроме того, Коннелли занимается йогой. Из еды звезда предпочитает овощи, бобы, злаки, рыбу, орехи и фрукты.

Кейт Бекинсейл (45 лет)

Кейт Бекинсейл — убеждённая вегетарианка и трезвенница (она утверждает, что никогда в жизни не выпивала больше половины бокала вина). Актриса каждое утро занимается в спортзале. Она предпочитает круговую тренировку на все группы мышц, которая начинается с немоторизованной беговой дорожки.

Дженнифер Лопес (49 лет)

Певица придерживается строгой диеты: много воды, никакого кофеина и алкоголя, только свежие и необработанные продукты со сбалансированным составом питательных веществ. Спортзал Джей Ло посещает три-четыре раза в неделю. "Там я чувствую себя счастливой", — утверждает она.

Майлин Класс (40 лет)

Британская певица признаётся, что в её жизни был период, когда ей приходилось расстёгивать джинсы во время выступлений. С тех пор Майлин заметно постройнела, но старается как можно реже использовать слово "диета". В прошлом году она запатентовала собственный 12-недельный план домашних тренировок, включающий в себя занятия боксом и кардиотренировки.

Алиша Диксон (40 лет)

Глядя на Алишу Диксон, трудно поверить, что певице в прошлом году исполнилось 40 лет. Всё дело в генах, клянётся она. И в работе над собой, добавляем мы. С 2013 года Алиша отказалась от мяса в пользу рыбы, но недавно стала полной вегетарианкой ("теперь мы знаем, что рыба может содержать частицы пластика"). Певица три раза в неделю занимается с личным тренером йогой и кардио.

Неувядающая красота. 15 актрис, которым уже за 40, но по ним и не скажешь