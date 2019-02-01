"Бывших на игнор". Ольга Бузова стала блондинкой вслед за женой Тарасова

Певица и телеведущая Ольга Бузова вновь кардинально сменила имидж, вернувшись к светлому цвету волос. Интересно, что за несколько дней до этого фото в образе блондинки опубликовала новая жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко.

Напомним, что в брюнетку Бузова превратилась сразу после скандального развода с Тарасовым. И вот теперь телеведущая решилась вернуться к привычному цвету волос.

Захотела немного похулиганить. Новый год, немного новая я. И мне сейчас очень хорошо. Бывших на игнор. Так вдруг захотелось перемен… Ольга Бузова

Впрочем, существует вероятность, что перемен Ольге захотелось по совершенно конкретной причине. За несколько дней до этого Анастасия Костенко опубликовала в сториз фотографию со светлыми волосами и предложила подписчикам проголосовать за новый образ. Это позволяет предположить, что Бузова по-прежнему борется за сердце бывшего мужа.

Тем не менее подписчики отнеслись к новому образу телеведущей благосклонно.

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