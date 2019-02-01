"Бывших на игнор". Ольга Бузова стала блондинкой вслед за женой Тарасова

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"Бывших на игнор". Ольга Бузова стала блондинкой вслед за женой Тарасова

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Певица и телеведущая Ольга Бузова вновь кардинально сменила имидж, вернувшись к светлому цвету волос. Интересно, что за несколько дней до этого фото в образе блондинки опубликовала новая жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко.

Напомним, что в брюнетку Бузова превратилась сразу после скандального развода с Тарасовым. И вот теперь телеведущая решилась вернуться к привычному цвету волос.

Захотела немного похулиганить. Новый год, немного новая я. И мне сейчас очень хорошо. Бывших на игнор. Так вдруг захотелось перемен…

Ольга Бузова

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank">buzova86</a></p>

Впрочем, существует вероятность, что перемен Ольге захотелось по совершенно конкретной причине. За несколько дней до этого Анастасия Костенко опубликовала в сториз фотографию со светлыми волосами и предложила подписчикам проголосовать за новый образ. Это позволяет предположить, что Бузова по-прежнему борется за сердце бывшего мужа.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kostenko.94/" target="_blank">kostenko.94</a></p>

Тем не менее подписчики отнеслись к новому образу телеведущей благосклонно.

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