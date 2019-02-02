#Многолетназад. Звёзды российской эстрады в начале карьеры и сейчас

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#Многолетназад. Звёзды российской эстрады в начале карьеры и сейчас

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Коллаж. Фото © www.sofiarotaru.com, babkina.ru, РИА Новости/Рудольф Алфимов, www.volochkova.ru

Ностальгический флешмоб "10 лет назад" заставил многих знаменитостей поделиться своими старыми фотографиями. Но за десять лет люди редко меняются кардинально. Лайф же решил вспомнить, как выглядели российские звёзды в начале своей карьеры.

Алла Пугачёва

<p>Фото: © РИА Новости / Рудольф Алфимов, Кирилл Каллиников</p>

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва начала свой творческий путь в конце семидесятых годов прошлого века, и в это трудно поверить! Она продолжает радовать поклонников песнями. А заодно и удивлять тем, как ей удаётся так молодо выглядеть.

София Ротару

<p>Фото © <a href="http://www.sofiarotaru.com/" target="_blank"><ins>www.sofiarotaru.com,</ins></a> <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0" target="_blank">Википедия</a></p>

Первый успех пришёл к Софии Ротару ещё в 1962 году. С тех пор прошло больше полувека, но, кажется, певица тоже знает секрет вечной молодости.

Григорий Лепс

<p>Фото © Соцсети</p>

Может показаться, что Лепс сразу появился на свет в привычном нам образе — в чёрном костюме и тёмных очках. Но нет, в начале карьеры он исполнял романсы в ресторанах и выглядел совсем иначе.

Надежда Бабкина

<p>Фото: © babkina.ru, РИА Новости / Екатерина Чеснокова</p>

Надежда Бабкина начала выступать в далёком 1967 году, а уже в 1974-м основала ансамбль "Русская песня". С тех пор утекло много воды, но певице годы пошли только на пользу.

Валерий Леонтьев

<p>Фото © leontiev.ru</p>

Первый сольный концерт Валерия Леонтьева состоялся в 1972 году. И за прошедшие годы певец так увлёкся пластикой, что узнать в нём кудрявого юношу почти невозможно.

Анастасия Волочкова

<p>Фото © Соцсети</p>

В конце 90-х Анастасия Волочкова блистала на сцене Большого театра. Теперь же она привлекает внимание провокационными фотографиями в собственном инстаграме.

Филипп Киркоров

<p>Фото: © РИА Новости / Юрий Сомов. Кадр из видео YouTube/<a href="https://www.youtube.com/channel/UCzSGIHxvFPNyXb-o7juhGjA" target="_blank">StarPro</a></p>

Музыкальная карьера Филиппа Киркорова началась в 1985 году, и на фото тех лет будущий скандальный певец выглядит хорошим мальчиком. Не зря говорят, что в тихом омуте черти водятся.

Владимир Пресняков

<p>Фото © Соцсети</p>

Владимир Пресняков за прошедшие годы, напротив, остепенился. Впрочем, серёжки и лёгкий ирокез всё равно выдают в пятидесятилетнем музыканте бывшего неформала.

Лолита Милявская

<p>Фото © Соцсети</p>

В юности Лолита Милявская производила впечатление пай-девочки, но в 1985 году стала частью кабаре-дуэта "Академия". Теперь певица предпочитает яркий макияж и скандальную славу.

Николай Басков

<p>Фото © Соцсети</p>

Кто теперь вспомнит, что "натуральный блондин" из клипа "Ибица" начинал как оперный певец? А ведь в 1998 году Басков стал солистом Новосибирского театра оперы и балета.

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