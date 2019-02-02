Многолетназад. Звёзды российской эстрады в начале карьеры и сейчас

Ностальгический флешмоб "10 лет назад" заставил многих знаменитостей поделиться своими старыми фотографиями. Но за десять лет люди редко меняются кардинально. Лайф же решил вспомнить, как выглядели российские звёзды в начале своей карьеры.

Алла Пугачёва

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва начала свой творческий путь в конце семидесятых годов прошлого века, и в это трудно поверить! Она продолжает радовать поклонников песнями. А заодно и удивлять тем, как ей удаётся так молодо выглядеть.

София Ротару

Первый успех пришёл к Софии Ротару ещё в 1962 году. С тех пор прошло больше полувека, но, кажется, певица тоже знает секрет вечной молодости.

Григорий Лепс

Может показаться, что Лепс сразу появился на свет в привычном нам образе — в чёрном костюме и тёмных очках. Но нет, в начале карьеры он исполнял романсы в ресторанах и выглядел совсем иначе.

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина начала выступать в далёком 1967 году, а уже в 1974-м основала ансамбль "Русская песня". С тех пор утекло много воды, но певице годы пошли только на пользу.

Валерий Леонтьев

Первый сольный концерт Валерия Леонтьева состоялся в 1972 году. И за прошедшие годы певец так увлёкся пластикой, что узнать в нём кудрявого юношу почти невозможно.

Анастасия Волочкова

В конце 90-х Анастасия Волочкова блистала на сцене Большого театра. Теперь же она привлекает внимание провокационными фотографиями в собственном инстаграме.

Филипп Киркоров

Музыкальная карьера Филиппа Киркорова началась в 1985 году, и на фото тех лет будущий скандальный певец выглядит хорошим мальчиком. Не зря говорят, что в тихом омуте черти водятся.

Владимир Пресняков

Владимир Пресняков за прошедшие годы, напротив, остепенился. Впрочем, серёжки и лёгкий ирокез всё равно выдают в пятидесятилетнем музыканте бывшего неформала.

Лолита Милявская

В юности Лолита Милявская производила впечатление пай-девочки, но в 1985 году стала частью кабаре-дуэта "Академия". Теперь певица предпочитает яркий макияж и скандальную славу.

Николай Басков

Кто теперь вспомнит, что "натуральный блондин" из клипа "Ибица" начинал как оперный певец? А ведь в 1998 году Басков стал солистом Новосибирского театра оперы и балета.

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