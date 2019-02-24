Робин Уильямс, Хит Леджер, Пол Уокер и другие. Что говорили звёзды перед смертью

Даже если бы эти яркие личности не заслужили место в истории своими поступками, их финального аккорда хватило бы, чтобы получить признание и удивление людей.

Мало кто хочет думать о смерти, ведь подобное нагоняет печаль и тоску. Но с этим всегда поможет справиться капля юмора и загадочности. Поэтому на Bored Panda решили сделать подборку высказываний известных личностей незадолго до смерти. Ведь если некоторые из них умудрились не утратить чувство юмора на смертном ложе, то другим грустить и подавно не стоит.

Американский драматург Юджин О'Нил (1888–1953) "Чёрт побери, родился в гостинице и в гостинице же помру!" Фото © Соцсети

Британский политик Нэнси Астор (1879–1964) Увидев у постели всю свою семью, она спросила: "Джеки, у меня день рождения или я умираю?" Фото © Соцсети

Писатель и поэт Оскар Уайльд (1854–1900) "Или эти обои, или я — кто-то из нас должен уйти". Фото © Соцсети

Ирландский комик Спайк Миллиган (1918–2002) "Я ж говорил тебе, что болею". Фото © Соцсети

Британский комик Стэн Лорел (1890–1965) "Да лучше бы я сейчас на лыжах катался". Фото © Соцсети

Американский актёр Хит Леджер (1979–2008) У него была бессонница, и по телефону он сказал сестре, что хочет принять снотворное. "Кэти, всё хорошо, мне просто надо поспать". Фото © Соцсети

Американский актёр Робин Уильямс (1951–2014) Вечером он подошёл к жене и выглядел так, будто ему стало лучше. Он сказал: "Спокойной ночи, любовь моя, спокойной ночи". Фото © Соцсети

Американский певец, вокалист Linkin Park Честер Беннингтон (1978–2017) "Я могу либо сдаться и сдохнуть, либо бороться за то, что хочу. И я выбрал бороться". Фото © Соцсети

Американский певец и танцор Майкл Джексон (1958–2009) "Больше молока!" Так называют пропофол — снотворное, от передозировки которым погиб певец. Фото © Соцсети

Итальянский тенор Лучано Паваротти (1935–2007) "Я убеждён, что жизнь, наполненная музыкой, по-настоящему чудесна, и именно такой я и сделал свою". Фото © Соцсети

Британская певица Эми Уайнхаус (1983–2011) По телефону своему врачу она сказала: "Я не хочу умирать". Фото © Соцсети

Американский актёр Пол Уолкер (1973–2013) Перед тем как сесть в машину, чтобы прокатиться со своим другом, Пол сказал: "Мы вернёмся через пять минут". Фото © Соцсети

Британский певец Дэвид Боуи (1947–2016) "Музыка была моей дверью восприятия и домом, в котором я жил". Фото © Соцсети

Британский музыкант, певец, участник The Beatles Джон Леннон (1940–1980) "В меня попали! В меня попали!" Фото © Соцсети

Французский дизайнер Габриэль Коко Шанель (1883–1971) После прогулки она сказала своей служанке: "Видишь, вот так и умирают". Фото © Соцсети

Кто-то из знаменитостей заранее продумывал свои слова, кто-то сказал первое пришедшее в голову. Кто-то оставался серьёзным до самого конца, а кто-то хотел шуткой развеселить родных. А суть в том, что хоть смерть — дело неминуемое, не стоит беспокоиться о ней раньше времени.