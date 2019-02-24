Робин Уильямс, Хит Леджер, Пол Уокер и другие. Что говорили звёзды перед смертью

Мало кто хочет думать о смерти, ведь подобное нагоняет печаль и тоску. Но с этим всегда поможет справиться капля юмора и загадочности. Поэтому на Bored Panda решили сделать подборку высказываний известных личностей незадолго до смерти. Ведь если некоторые из них умудрились не утратить чувство юмора на смертном ложе, то другим грустить и подавно не стоит.
Американский драматург Юджин О'Нил (1888–1953)
"Чёрт побери, родился в гостинице и в гостинице же помру!"
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Британский политик Нэнси Астор (1879–1964)
Увидев у постели всю свою семью, она спросила: "Джеки, у меня день рождения или я умираю?"
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Писатель и поэт Оскар Уайльд (1854–1900)
"Или эти обои, или я — кто-то из нас должен уйти".
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Ирландский комик Спайк Миллиган (1918–2002)
"Я ж говорил тебе, что болею".
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Британский комик Стэн Лорел (1890–1965)
"Да лучше бы я сейчас на лыжах катался".
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Американский актёр Хит Леджер (1979–2008)
У него была бессонница, и по телефону он сказал сестре, что хочет принять снотворное.
"Кэти, всё хорошо, мне просто надо поспать".
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Американский актёр Робин Уильямс (1951–2014)
Вечером он подошёл к жене и выглядел так, будто ему стало лучше. Он сказал: "Спокойной ночи, любовь моя, спокойной ночи".
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Американский певец, вокалист Linkin Park Честер Беннингтон (1978–2017)
"Я могу либо сдаться и сдохнуть, либо бороться за то, что хочу. И я выбрал бороться".
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Американский певец и танцор Майкл Джексон (1958–2009)
"Больше молока!"
Так называют пропофол — снотворное, от передозировки которым погиб певец.
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Итальянский тенор Лучано Паваротти (1935–2007)
"Я убеждён, что жизнь, наполненная музыкой, по-настоящему чудесна, и именно такой я и сделал свою".
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Британская певица Эми Уайнхаус (1983–2011)
По телефону своему врачу она сказала: "Я не хочу умирать".
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Американский актёр Пол Уолкер (1973–2013)
Перед тем как сесть в машину, чтобы прокатиться со своим другом, Пол сказал: "Мы вернёмся через пять минут".
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Британский певец Дэвид Боуи (1947–2016)
"Музыка была моей дверью восприятия и домом, в котором я жил".
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Британский музыкант, певец, участник The Beatles Джон Леннон (1940–1980)
"В меня попали! В меня попали!"
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Французский дизайнер Габриэль Коко Шанель (1883–1971)
После прогулки она сказала своей служанке: "Видишь, вот так и умирают".
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Кто-то из знаменитостей заранее продумывал свои слова, кто-то сказал первое пришедшее в голову. Кто-то оставался серьёзным до самого конца, а кто-то хотел шуткой развеселить родных. А суть в том, что хоть смерть — дело неминуемое, не стоит беспокоиться о ней раньше времени.
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