7 звёзд, которые сильно изменились со времён их первой церемонии "Оскар"

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7 звёзд, которые сильно изменились со времён их первой церемонии "Оскар"

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Если бы некоторые из этих знаменитостей знали, что их фото доживут до наших дней, то они бы получше обдумали свой образ на красной дорожке...

Кто же не любит посмотреть на свои старые фото: странные причёски, вышедшая из моды одежда, неловкие позы, растерянный взгляд... Особенно интересны в этом плане различные знаменитости, ведь в их арсенале куда больше средств для осуществления изменений. Поэтому BuzzFeed сделал подборку самых ярких звёзд, которая, быть может, вдохновит кого-то на подвиги.

Шарлиз Терон в 2000 и 2019 году

<p>Фото © David Mcnew и Mark Ralston</p>

Леди Гага в 2014 и 2019 году

<p>Фото © Robyn Beck и Kevork Djansezian</p>

Дженнифер Лопес в 1997 и 2019 году

<p>Фото © Jeffrey Mayer и Frazer Harrison</p>

Джулия Робертс в 1990 и 2019 году

<p>Фото © Ron Galella, Ltd. и Handout</p>

Крис Эванс в 2013 и 2019 году

<p>Фото © Jason Merritt и Mark Ralston</p>

Эми Адамс в 2006 и 2019 году

<p>Фото © Frazer Harrison</p>

Хелен Миррен в 1995 и 2019 году

<p>Фото © Ron Galella и Frazer Harrison</p>

"Дорожка позора. 7 звёздных образов, за которые на "Оскаре" всем было стыдно"

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