7 звёзд, которые сильно изменились со времён их первой церемонии "Оскар"

Кто же не любит посмотреть на свои старые фото: странные причёски, вышедшая из моды одежда, неловкие позы, растерянный взгляд... Особенно интересны в этом плане различные знаменитости, ведь в их арсенале куда больше средств для осуществления изменений. Поэтому BuzzFeed сделал подборку самых ярких звёзд, которая, быть может, вдохновит кого-то на подвиги.
Шарлиз Терон в 2000 и 2019 году
Леди Гага в 2014 и 2019 году
Дженнифер Лопес в 1997 и 2019 году
Джулия Робертс в 1990 и 2019 году
Крис Эванс в 2013 и 2019 году
Эми Адамс в 2006 и 2019 году
Хелен Миррен в 1995 и 2019 году
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