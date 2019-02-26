7 звёзд, которые сильно изменились со времён их первой церемонии "Оскар"

Если бы некоторые из этих знаменитостей знали, что их фото доживут до наших дней, то они бы получше обдумали свой образ на красной дорожке...

Кто же не любит посмотреть на свои старые фото: странные причёски, вышедшая из моды одежда, неловкие позы, растерянный взгляд... Особенно интересны в этом плане различные знаменитости, ведь в их арсенале куда больше средств для осуществления изменений. Поэтому BuzzFeed сделал подборку самых ярких звёзд, которая, быть может, вдохновит кого-то на подвиги.

Шарлиз Терон в 2000 и 2019 году

Леди Гага в 2014 и 2019 году

Дженнифер Лопес в 1997 и 2019 году

Джулия Робертс в 1990 и 2019 году

Крис Эванс в 2013 и 2019 году

Эми Адамс в 2006 и 2019 году

Хелен Миррен в 1995 и 2019 году

"Дорожка позора. 7 звёздных образов, за которые на "Оскаре" всем было стыдно"