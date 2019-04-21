7 музыкантов, которые решили не платить налоги и задолжали так миллионы долларов

Некоторые из них продолжают выполнять свои обязательства перед государством даже после смерти.

Ар Келли (долг — более $20 млн)

В прошлом году певец выложил на SoundCloud 19-минутный монолог под названием "Я признаю". В своей речи он говорит о том, что задолжал налоговым органам круглую сумму, которую не смог вовремя погасить из-за платежей по алиментам и необходимости обеспечения залога для выхода из тюрьмы.

Шакира (долг — более $16 млн)

В конце прошлого года испанское правительство обвинило колумбийскую певицу в уклонении от уплаты налогов за период с 2012 по 2014 год. По данным официальных органов, Шакира являлась налоговым резидентом Багамских островов, хотя фактически проживала в Испании. Звезда предстанет перед судом в июне: ей грозит тюремное заключение.

Лил Уэйн (долг — $7,72 млн)

Налоговое управление США выставило рэперу внушительный счёт за неуплату обязательных сборов в бюджет в 2002 и 2009 годах. После того как ведомство пригрозило арестовать его особняк в Майами стоимостью $11 млн, Уизи начал гасить задолженность. По признанию самого музыканта, неоценимую помощь в этом ему оказал Джей-Зи.

Лучано Паваротти (долг — $7,6 млн)

После того как в 1999 году итальянский суд отказал оперному певцу в предоставлении налогового убежища в Монако, он согласился возместить значительную часть платежей, связанных с обвинениями в уклонении от уплаты налогов за период с 1989 по 1995 год. В конечном итоге Паваротти был оправдан в 2001 году.

Нас (долг — около $7 млн)

Проблемы с налогами начали преследовать рэпера в 2011 году, когда ему выставили счёт на $6,5 млн. В прошлом году к ним добавились ещё $300 тыс. По слухам, на данный момент Насу удалось собрать более $3,5 млн: он рассчитывает на то, что ему удастся избежать тюремного заключения.

DMX (долг — $1,7 млн)

DMX не привыкать к тюрьме: в последний раз он оказался за решёткой в марте 2018 года, когда его приговорили к году заключения по обвинению в неуплате налогов за пять лет — с 2010-го по 2015-й.

Принц (долг — более $1,3 млн)

Принцу предъявили обвинение в просроченных платежах по налогам за недвижимость (в том числе за знаменитый особняк в Пейсли-парк) ещё при жизни. После его смерти проблема никуда не делась: только в 2017 году по долгам певца были внесены платежи на общую сумму более $100 млн.

Уитни Хьюстон (долг — более $1 млн)

В 2006 году легендарная певица была вынуждена выставить один из своих домов в Нью-Джерси на аукцион, чтобы покрыть задолженность по налогам. Даже спустя годы после её кончины (звезда умерла в 2012-м) имущество Хьюстон продолжает реализовываться под надзором Налогового управления США. В прошлом году была погашена очередная часть долга в размере $2 млн.

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