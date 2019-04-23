Рон из "Гарри Поттера" обменялся кольцами с девушкой, с которой встречался 8 лет

Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Руперт Гринт, по слухам, с 2011 года встречается с Джорджией Грум. Однако пара не комментировала свои отношения публично и уж тем более не объявляла о скорой свадьбе.

30-летний Руперт Гринт был замечен на улицах Лондона в эти выходные. Он прогуливался и наслаждался тёплой погодой вместе с друзьями и британской актрисой Джорджией Грум. На безымянном пальце девушки папарацци разглядели кольцо, очень похожее на обручальное. Такое же кольцо носит и актёр — правда, на среднем пальце, сообщает The Sun.

Теперь поклонники звезды "Гарри Поттера" гадают: значит ли это, что пара поженилась? 27-летняя Джорджия известна прежде всего по роли в подростковой комедии 2008 года "Ангус, стринги и поцелуи взасос". По слухам, с исполнителем роли Рона Уизли она встречается уже восемь лет — папарацци не раз ловили влюблённых вместе.

Руперт Гринт практически не комментировал свою личную жизнь публично. Известно только, что с Джорджией они сходились и расходились не один раз. Их первые совместные фото появились в 2011 году.

В декабре прошлого года актёр заявил в интервью The Guardian: осознать, что тебе уже 30, непросто, однако в ближайшее время он собирается "осесть", жениться и завести детей. Но сына Роном, скорее всего, не назовёт, хотя имя ему нравится.