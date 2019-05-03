10 восковых фигур, взглянув на которые невозможно догадаться, что это за звезда

Музей восковых фигур — отличная возможность прикоснуться к любимому актёру или музыканту, сделать с ним селфи или просто полюбоваться на человека, которым ты восхищаешься. Но от этих фигур посетители разбегаются в ужасе. В лучшем случае они просто не имеют ничего общего с оригиналом.

В связи с выходом 8-го сезона "Игры престолов" в музее восковых фигур в Дублине установили железный трон и усадили на него какую-то блондинку.

В музее восковых фигур в Голливуде выставили "двойника" Джулии Робертс. Улыбка у актрисы, конечно, широкая, но не настолько же!

Линдси Лохан известна своими веснушками, но создатели этой фигуры явно использовали слишком много оранжевой краски.

Кто этот парень, стоящий позади Анджелины Джоли? Точно не Брэд Питт.

Эта фигура Дэниела Рэдклиффа была создана более 10 лет назад, но актёр даже сейчас не выглядит настолько взрослым. А уж тогда — тем более

Этот восковой двойник Леонардо Ди Каприо либо обгорел на солнце, либо страдает аллергией.

Даже если закрыть глаза на неестественно бледный цвет кожи, черты лица этой восковой фигуры всё равно не имеют ничего общего с Джастином Тимберлейком.

Создатели этой восковой фигуры пытались повторить образ Майкла Джексона из клипа Bad. Одежда и причёска им, конечно, удались, а вот лицо...

А вот создавая фигуру звезды "Сумерек", скульпторы не учли, что главная изюминка внешности актёра Роберта Паттинсона — его небрежная причёска.

Двойнику Дженнифер Лопес явно не хватает фотошопа, чтобы сделать нос поуже и сильнее походить за знаменитый оригинал.

Джей Ло выбрала слишком короткий костюм для нового клипа, показав абсолютно всё