10 восковых фигур, взглянув на которые невозможно догадаться, что это за звезда

Читайте также

10 восковых фигур, взглянув на которые невозможно догадаться, что это за звезда

172

Фото: © The National Wax Museum Plus / Athanasios Gioumpasis

Музей восковых фигур — отличная возможность прикоснуться к любимому актёру или музыканту, сделать с ним селфи или просто полюбоваться на человека, которым ты восхищаешься. Но от этих фигур посетители разбегаются в ужасе. В лучшем случае они просто не имеют ничего общего с оригиналом.

В связи с выходом 8-го сезона "Игры престолов" в музее восковых фигур в Дублине установили железный трон и усадили на него какую-то блондинку.

<p>Фото: © <a href="https://twitter.com/waxmuseumplus/status/1121012592623878146" target="_blank">The National Wax Museum Plus</a> / HBO</p>

В музее восковых фигур в Голливуде выставили "двойника" Джулии Робертс. Улыбка у актрисы, конечно, широкая, но не настолько же!

<p>Фото: © Jason Kirk / David McNew</p>

Линдси Лохан известна своими веснушками, но создатели этой фигуры явно использовали слишком много оранжевой краски.

<p>Фото: © Scott Wintrow / Scott Gries</p>

Кто этот парень, стоящий позади Анджелины Джоли? Точно не Брэд Питт.

<p>Фото: © Scott Gries / Bryan Bedder</p>

Эта фигура Дэниела Рэдклиффа была создана более 10 лет назад, но актёр даже сейчас не выглядит настолько взрослым. А уж тогда — тем более

<p>Фото: © Gareth Cattermole / Alberto Rodriguez</p>

Этот восковой двойник Леонардо Ди Каприо либо обгорел на солнце, либо страдает аллергией.

<p>Фото: © Bryan Bedder / Charley Gallay</p>

Даже если закрыть глаза на неестественно бледный цвет кожи, черты лица этой восковой фигуры всё равно не имеют ничего общего с Джастином Тимберлейком.

<p>Фото: © Athanasios Gioumpasis / Ethan Miller</p>

Создатели этой восковой фигуры пытались повторить образ Майкла Джексона из клипа Bad. Одежда и причёска им, конечно, удались, а вот лицо...

<p>Фото: © Larry French / YouTube/<a href="https://www.youtube.com/channel/UC5OrDvL9DscpcAstz7JnQGA" target="_blank">Michael Jackson</a></p>

А вот создавая фигуру звезды "Сумерек", скульпторы не учли, что главная изюминка внешности актёра Роберта Паттинсона — его небрежная причёска.

<p>Фото: © Kris Connor / Michael Loccisano</p>

Двойнику Дженнифер Лопес явно не хватает фотошопа, чтобы сделать нос поуже и сильнее походить за знаменитый оригинал.

<p>Фото: © Cindy Ord / Frazer Harrison</p>

Джей Ло выбрала слишком короткий костюм для нового клипа, показав абсолютно всё

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×