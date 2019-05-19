10 знаменитостей, чьи дети оказались их полной копией в одном и том же возрасте

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10 знаменитостей, чьи дети оказались их полной копией в одном и том же возрасте

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Фото: © Instagram/kimkardashian

В лицах этих малышей легко узнать лучшие черты их знаменитых родителей. Сравнив фото, сделанные в одном возрасте, можно убедиться: яблочко от яблони недалеко падает.

Одиннадцатилетняя Эвер, дочь актрисы Миллы Йовович, унаследовала от мамы запоминающийся взгляд и пухлые губы.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/millajovovich/" target="_blank">millajovovich</a></p>

По губам Шайло Джоли-Питт тоже сразу понятно, чья она дочь.

<p>Фото: © <strong>E! Online</strong></p>

Дочь Бейонсе и Джей-Зи, Блю Айви Картер, вышла верхней частью лица в маму, а нижней — в папу.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/nd2A0UPw4u/" target="_blank">beyonce</a><strong> / Gilbert Flores / Broadimage/EastNews</strong></p>

Харпер Севен, дочь других не менее знаменитых родителей Виктории и Дэвида Бекхэм, напоминает маму взглядом.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/Bbv6imZFLjV/" target="_blank"><strong>victoriabeckham</strong></a></p>

А вот их сын, четырнадцатилетний Круз Дэвид, кажется маленькой копией отца.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/Boyh3h1BL5K/" target="_blank">davidbeckham</a></p>

Олив Бэрримор Копелман похожа на маму — актрису Дрю Бэрримор — в том же возрасте как две капли воды.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BiIvnyWgUsB/" target="_blank">drewbarrymore</a>/<strong>Reporter/EastNews</strong></p>

Дочь Ким Кардашьян, пятилетняя Норт Уэст, пошла в маму аккуратным носиком и губами. И любовью к макияжу.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BumDjjwHxVe/" target="_blank">kimkardashian</a></p>

Эмма Мерибел Энтони, дочь Дженнифер Лопес, похожа на знаменитую маму выразительным овалом лица.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/mo5c-HmuKJ/" target="_blank"><strong>jlo</strong></a></p>

А дочь другой певицы, Джессики Симпсон, — золотистыми локонами и улыбкой.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BZmivNnAGAt/" target="_blank">jessicasimpson</a></p>

Поразительно похож на папу, актёра Орландо Блума, его сын Флинн: такой маленький, а уже покоряет сердца!

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/Bab3JQegbVk/" target="_blank">orlandobloom</a> / Celebrity Monitor, PacificCoastN / EastNews</p>

Малышу вдвойне повезло с генетикой, ведь его мама — австралийская супермодель Миранда Керр.

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