10 знаменитостей, чьи дети оказались их полной копией в одном и том же возрасте

В лицах этих малышей легко узнать лучшие черты их знаменитых родителей. Сравнив фото, сделанные в одном возрасте, можно убедиться: яблочко от яблони недалеко падает.

Одиннадцатилетняя Эвер, дочь актрисы Миллы Йовович, унаследовала от мамы запоминающийся взгляд и пухлые губы.

По губам Шайло Джоли-Питт тоже сразу понятно, чья она дочь.

Дочь Бейонсе и Джей-Зи, Блю Айви Картер, вышла верхней частью лица в маму, а нижней — в папу.

Харпер Севен, дочь других не менее знаменитых родителей Виктории и Дэвида Бекхэм, напоминает маму взглядом.

А вот их сын, четырнадцатилетний Круз Дэвид, кажется маленькой копией отца.

Олив Бэрримор Копелман похожа на маму — актрису Дрю Бэрримор — в том же возрасте как две капли воды.

Дочь Ким Кардашьян, пятилетняя Норт Уэст, пошла в маму аккуратным носиком и губами. И любовью к макияжу.

Эмма Мерибел Энтони, дочь Дженнифер Лопес, похожа на знаменитую маму выразительным овалом лица.

А дочь другой певицы, Джессики Симпсон, — золотистыми локонами и улыбкой.

Поразительно похож на папу, актёра Орландо Блума, его сын Флинн: такой маленький, а уже покоряет сердца!

Малышу вдвойне повезло с генетикой, ведь его мама — австралийская супермодель Миранда Керр.