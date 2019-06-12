Красота — страшная сила: 10 звёзд, которые изуродовали себя операциями

В погоне за красотой и молодостью многие знаменитости забывают, что главное правило, которого стоит придерживаться, решаясь на пластику, — всё хорошо в меру.

В молодости Микки Рурк был красавцем, но и ему пришлось обратиться к пластическим хирургам. Виновато увлечение актёра боксом. Вышло, увы, неудачно.

Мало кто помнит, как выглядела Памела Андерсон до пластики, без огромных губ и груди. А выглядела она очень мило.

Актриса Мег Райан испортила утончённые черты лица огромными губами — ошибка, которую совершают слишком часто.

Лицо Майкла Джексона — яркий пример неудачной пластики. Да, широкий нос тоже плохо смотрелся бы на белой коже. Но певец явно перестарался.

Его старшая сестра, Ла Тойя, в точности повторила ошибку брата. Пластика превратила её лицо в лицо куклы.

Жаклин Сталлоне, общественный деятель и мать знаменитого актёра Сильвестра Сталлоне, не останавливается даже сейчас, приближаясь к столетнему юбилею.

Присцилла Пресли, актриса и бывшая жена Элвиса Пресли, растеряла магическую красоту на столе пластического хирурга — теперь её лицо похоже на маску.

Британский певец Пит Бёрнс, прославившийся хитом 1985 года You Spin Me Round, после серии операций перестал быть похож на мужчину в принципе.

Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс", актриса Рене Зеллвегер, в 2014 году поразила фанатов неожиданным преображением: она стала просто неузнаваема.

Певица Шер потрясающе выглядит для своего возраста благодаря операциям. Однако на фотографиях времён её молодости просто другой человек.

Настоящее имя певицы — Шерилин Саркисян, увлекаться пластическими операциями она начала, желая подкорректировать нос, доставшийся от папы-армянина.