Красота — страшная сила: 10 звёзд, которые изуродовали себя операциями

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Фото © Hulton Archive / Frederick M. Brown

В погоне за красотой и молодостью многие знаменитости забывают, что главное правило, которого стоит придерживаться, решаясь на пластику, — всё хорошо в меру.

В молодости Микки Рурк был красавцем, но и ему пришлось обратиться к пластическим хирургам. Виновато увлечение актёра боксом. Вышло, увы, неудачно.

<p><strong>Фото </strong>© <strong>Diane Freed / Angela Weiss</strong></p>

Мало кто помнит, как выглядела Памела Андерсон до пластики, без огромных губ и груди. А выглядела она очень мило.

<p><strong>Фото </strong>© <strong>Hulton Archive / Dan Kitwood</strong></p>

Актриса Мег Райан испортила утончённые черты лица огромными губами — ошибка, которую совершают слишком часто.

<p><strong>Фото </strong>© <strong>Hulton Archive / Frederick M. Brown</strong></p>

Лицо Майкла Джексона — яркий пример неудачной пластики. Да, широкий нос тоже плохо смотрелся бы на белой коже. Но певец явно перестарался.

<p><strong>Фото </strong>© <strong>Express Newspapers / Hulton Archive / Carlo Allegri</strong></p>

Его старшая сестра, Ла Тойя, в точности повторила ошибку брата. Пластика превратила её лицо в лицо куклы.

<p><strong>Фото </strong>© <strong>Michael Ochs Archives / Robin Marchant</strong></p>

Жаклин Сталлоне, общественный деятель и мать знаменитого актёра Сильвестра Сталлоне, не останавливается даже сейчас, приближаясь к столетнему юбилею.

<p><strong>Фото </strong>© <strong>Gareth Cattermole</strong></p>

Присцилла Пресли, актриса и бывшая жена Элвиса Пресли, растеряла магическую красоту на столе пластического хирурга — теперь её лицо похоже на маску.

<p><strong>Фото </strong>© <strong>Keystone / Hulton Archive /</strong> <strong>REX USA / Peter Brooker</strong></p>

Британский певец Пит Бёрнс, прославившийся хитом 1985 года You Spin Me Round, после серии операций перестал быть похож на мужчину в принципе.

<p><strong>Фото </strong>© <strong>REX USA / Stephanie Paschal</strong></p>

Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс", актриса Рене Зеллвегер, в 2014 году поразила фанатов неожиданным преображением: она стала просто неузнаваема.

<p><strong>Фото </strong>© Кадр из фильма &#34;Дневник Бриджит Джонс&#34; / Globallookpress</p>

Певица Шер потрясающе выглядит для своего возраста благодаря операциям. Однако на фотографиях времён её молодости просто другой человек.

<p>Фото © <strong>Frederick M. Brown</strong></p>

Настоящее имя певицы — Шерилин Саркисян, увлекаться пластическими операциями она начала, желая подкорректировать нос, доставшийся от папы-армянина.

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