Тайваньская актриса не постарела ни на день за 30 лет, хотя ей уже за 50

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Тайваньская актриса не постарела ни на день за 30 лет, хотя ей уже за 50

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Фото © Weibo / Stephanie Siao

Стефани Сяо начала свою актёрскую карьеру на телевидении в 1989 году. 30 лет спустя она считается одной из самых успешных актрис Азии, но долгий путь к славе никак не отразился на её внешности.

Тайваньская актриса поразила пользователей Интернета своей юной внешностью и подтянутой фигурой. Её свежие фотографии стали вирусными после того, как в Сети подсчитали, что лицо Стефани мелькает на телеэкранах уже 30 лет, — но выглядит она так, будто ей слегка за 20, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © Weibo / Stephanie Siao</p>

Стефани родилась в городе Синьбэй в 1968 году — она ровесница певицы Валерии и голливудской актрисы Джиллиан Андерсон, звезды сериала "Секретные материалы". Все они уже отпраздновали 50-летний юбилей. Но только тайваньскую звезду продолжают принимать за студентку.

<p>Фото © Weibo / Stephanie Siao</p>

Снявшись в романтической драме в 1989 году, она вскоре прославилась на всю Азию. Стефани не раз называли самой красивой женщиной Тайваня. Кроме того, она настоящая звезда китайской социальной сети Weibo. Там у Стефани более 344 тысяч подписчиков, с которыми она делится своей повседневной жизнью, например снимками из спортзала.

<p>Фото © Weibo / Stephanie Siao</p>

Звезда утверждает, что у неё сердце, как у молодой девушки, — и всё благодаря йоге, которую она практикует уже десять лет. Кроме того, актриса любит плавание, окружает себя комнатными растениями и домашними животными. Главным секретом своей вечной молодости Стефани считает вегетарианство.

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