В постели с Шанель. Как икона моды соблазняла олигархов, князей и нацистов

В новой книге о всемирно известной модельерше раскрываются подробности её интимной жизни, которые помогут пролить свет и на успешную карьеру легендарной Коко.

Габриель Шанель, известная всему миру как Коко, потеряла мать, когда ей было 11 лет. Отец отдал её в приют вместе с двумя сёстрами и навсегда исчез из их жизни. Коко успела поработать швеёй и певицей в кабаре, прежде чем в 23 года встретить Этьена Балсана — наследника текстильного магната — и стать его любовницей. Вернее, одной из любовниц.

Спустя три года у Коко завязались отношения с другом Этьена — игроком в поло Артуром Кепелом. Кепел перевёз Коко в Париж и помог ей открыть шляпный салон. Очень скоро магазин стал популярен среди местных модниц, и к Шанель пришёл первый успех.

Однажды Артур заявил Коко, что собирается жениться, причём не на ней. Его выбор пал на молодую аристократку, союз с которой показался ему более перспективным. Артур и Коко расстались, но ненадолго: уже через два месяца после свадьбы их любовная связь возобновилась. В это же время Шанель основала в Париже собственный дом моды. Однако в конце 1919 года череда хороших новостей оборвалась: Кепел погиб в дорожной аварии.

Вместе с Артуром я потеряла смысл жизни. Его смерть оставила во мне пустоту, которую я ничем не могла заполнить Коко Шанель

После Кепела ни одному мужчине так и не удалось завоевать сердце Коко, хотя желающих было предостаточно. Первым стал русский композитор Игорь Стравинский. Их знакомство состоялось в 1921 году. Эстафету принял великий князь Дмитрий Павлович, внук императора Александра Второго. Хотя их отношения тоже оказались скоротечными, Шанель извлекла из них максимум пользы: член династии Романовых познакомил Коко с парфюмером Эрнестом Бо, который создал для неё легендарные духи "No 5".

Спустя три года под чары Коко попал богатейший человек Англии — 44-летний герцог Вестминстерский Хью Гроссвенор. Шанель долго сопротивлялась: ухажёру удалось добиться расположения всемирно известной модельерши лишь через 12 месяцев. Он купал её в роскоши, а она хотела от него ребёнка, но этому не суждено было сбыться. После тщетных попыток продолжения рода Гроссвенор женился на 27-летней девушке из высшего общества. Коко снова осталась одна.

В 1938 году в её постели оказался всемирно известный художник-сюрреалист Сальвадор Дали. Пикантности ситуации добавляло то, что он был женат. Их связь продолжалась до самого начала Второй мировой войны. Лазурное побережье Франции, где жила Коко, начали бомбить, и в поисках убежища Шанель обратилась к знакомому скульптору Апеллесу Фенозе. Он помог ей устроиться в Тулузе — и, конечно, этим их отношения не ограничились.

Когда немцы вошли в Париж, Коко решила, что может туда вернуться. Она приехала в отель "Риц", где были её апартаменты, и застала там верхушку нацистского командования. Захватчики разрешили ей остаться в гостинице. Здесь она познакомилась с Гансом Гюнтером фон Динклаге — юристом и чиновником НСДАП. Вскоре он стал её любовником.

В 1944 году Динклаге сообщил Коко, что вынужден бежать из страны: нацисты терпели одно поражение за другим. Он позвал возлюбленную с собой, но та отказалась. В который раз оставшись в одиночестве, Шанель стала ждать гостей: в Европе шла кампания по борьбе с пособниками Третьего рейха. С женщинами, имевшими половую связь с немецкими военными, тоже не церемонились.

За Коко пришли ночью. Её продержали два часа, а потом отпустили. Никто не знает почему, но говорят, что она пообещала каждому солдату армии союзников по бесплатному флакону "No 5" для их любимых женщин. Что с ней могло случиться после такого щедрого подарка?

Одинокий и ненавидящий себя. Печальная жизнь Бенни Хилла, которую он скрывал