Инструкция для тех, кто не знает, как встать для фото: 10 фирменных поз от звёзд

Быть знаменитостью — значит всегда находиться в центре внимания. Каждое движение перед фотографами на светской тусовке или церемонии награждения должно быть отточено до миллиметра. Многие звёзды заранее знают, какую позу им принять, чтобы предстать на снимках в более выгодном свете. Ranker составил список селебрити, которые прославились своими фирменными позами. Ниже — самые яркие образы.
Тейлор Свифт — рука на бедре
Леди Гага — локти в стороны
Дженнифер Лопес — выставленная нога
Ники Минаж — скрещенные ноги
Бейонсе — ладони на бёдрах
Кэти Перри — обнажённая нога
Зендая — поднятые пальцы и поджатые губы
Ким Кардашьян — нога на носке
Майли Сайрус — пацифик
Бритни Спирс — руки за спиной
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