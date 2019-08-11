Инструкция для тех, кто не знает, как встать для фото: 10 фирменных поз от звёзд

799

Фото © Instagram/ladygaga

В отличие от простых смертных, звёзды всегда готовы к появлению людей с камерами.

Быть знаменитостью — значит всегда находиться в центре внимания. Каждое движение перед фотографами на светской тусовке или церемонии награждения должно быть отточено до миллиметра. Многие звёзды заранее знают, какую позу им принять, чтобы предстать на снимках в более выгодном свете. Ranker составил список селебрити, которые прославились своими фирменными позами. Ниже — самые яркие образы.

Тейлор Свифт — рука на бедре

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/taylorswift/?hl=ru" target="_blank">Instagram/taylorswift</a></p>

Леди Гага — локти в стороны

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/ladygaga/?hl=ru" target="_blank">Instagram/ladygaga</a></p>

Дженнифер Лопес — выставленная нога

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/jlo/?hl=ru" target="_blank">Instagram/jlo</a></p>

Ники Минаж — скрещенные ноги

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/nickiminaj/?hl=ru" target="_blank">Instagram/nickiminaj</a></p>

Бейонсе — ладони на бёдрах

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/beyonce/?hl=ru" target="_blank">Instagram/beyonce</a></p>

Кэти Перри — обнажённая нога

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/katyperry/?hl=ru" target="_blank">Instagram/katyperry</a></p>

Зендая — поднятые пальцы и поджатые губы

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/zendaya/?hl=ru" target="_blank">Instagram/zendaya</a></p>

Ким Кардашьян — нога на носке

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/kimkardashian/?hl=ru" target="_blank">Instagram/kimkardashian</a></p>

Майли Сайрус — пацифик

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/MileyCyrus/" target="_blank">Facebook/MileyCyrus</a></p>

Бритни Спирс — руки за спиной

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/britneyspears/" target="_blank">Facebook/britneyspears</a></p>

Вот что получится, если соединить Брэда Питта и Ди Каприо: 18 коктейлей из звёзд

Автор:
СХ
Семен Хафизов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×