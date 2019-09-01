Как Дженнифер Энистон и другие звёзды имитируют свой брак и зачем им это нужно

От участников реалити-шоу до голливудских небожителей: знаменитости готовы сыграть роли супругов даже ради одной фотосессии, и всё для того, чтобы заполучить ещё больше денег и славы.

В июне 2018 года звезда популярного американского реалити-шоу "Холмы" Броди Дженнер женился на своей старой знакомой Кэйтлинн Картер. Церемонию, которая прошла в Индонезии, снимал фотограф из журнала People. "Это был самый невероятный вечер в моей жизни", — заявила невеста. Но, как и в других похожих случаях, на самом деле никакой свадьбы не было, отмечает издание Vice. Недавно стало известно о том, что пара распалась. По некоторым данным, Дженнер просто не хотел, чтобы Картер получила доступ к капиталам его семьи.

В последнее время фейковые свадьбы — новый звёздный тренд. Участники другого реалити-шоу — "Правила Вандерпамп" — Том Шварц и Кэти Мэлоуни показали свою церемонию миллионной телеаудитории. Обман был раскрыт бывшим членом группы ’N Sync Лэнсом Бассом.

По той же схеме действовали и видеоблогеры Джейк Пол и Тана Монжо. Они вели прямую трансляцию своей свадьбы из Лас-Вегаса, но на самом деле и не думали расписываться. Зато набрали много лайков.

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К подобным уловкам прибегают и звёзды первой величины. Актриса Джина Дэвис недавно призналась, что её брак с пластическим хирургом Резой Джаррахи, заключённый в 2001 году, не имел юридической силы, хотя новость об их женитьбе обсуждалась на шоу Опры Уинфри.

В эту компанию умудрилась попасть даже Дженнифер Энистон. Когда она объявила о разводе с актёром Джастином Теру в прошлом году, в прессе появились сведения о фиктивности их брака. Источники из окружения Энистон косвенно подтвердили эту информацию.

Главной причиной, по которой знаменитости участвуют в постановочных церемониях, остаётся возможность подзаработать на спонсорстве. Для производителей одежды и ювелирных украшений это хороший шанс заявить о себе, а для звёзд — дополнительный источник доходов. Для артистов, не избалованных голливудской славой, это ещё и хороший PR-ход, даже если речь идёт о фиктивном браке, заключает Vice.

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