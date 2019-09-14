12 звёзд, которые честно показали своё неидеальное тело, отказавшись от фотошопа

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Фото © Instagram/hilaryduff

Как известно, звёзды нередко прибегают к ретуши своих фотографий, чтобы подкреплять тот идеальный образ, которым восхищаются их фанаты. Но бывают и исключения из этого правила.

Теннисистка Серена Уильямс попросила не ретушировать свои снимки после фотосессии для августовского номера Harper's Bazaar

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/harpersbazaarus/?utm_source=ig_embed" target="_blank">harpersbazaarus</a></p>

Актриса Хилари Дафф поделилась пляжным фото и написала, что пять лет назад её тело произвело на свет сына Луку, поэтому ей нечего скрывать

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/hilaryduff/?utm_source=ig_embed" target="_blank">hilaryduff</a></p>

В таком виде певица Рианна приняла участие в традиционном фестивале на Барбадосе, а потом выложила снимки в Сеть, пишет BuzzFeed

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/robyn_riri_fenty1/?utm_source=ig_embed" target="_blank">robyn_riri_fenty1</a></p>

Актриса Приянка Чопра решила продемонстрировать поклонникам подмышки после того, как журнал Maxim India отретушировал их для своей публикации

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/priyankachopra/?utm_source=ig_embed" target="_blank">priyankachopra</a></p>

Актриса Джамила Джамиль выставила на всеобщее обозрение свои ноги, прокомментировав это так: "У всех девушек есть целлюлит. Это норма"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/jameelajamilofficial/?utm_source=ig_embed" target="_blank">jameelajamilofficial</a></p>

Фотомодель и звезда сериала "Эйфория" Барби Феррейра тоже считает, что ей нечего стесняться

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/barbieferreira/?utm_source=ig_embed" target="_blank">barbieferreira</a></p>

Певица Лиззо — настоящая королева бодипозитива. И она не перестаёт об этом напоминать

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lizzobeeating/?utm_source=ig_embed" target="_blank">lizzobeeating</a></p>

Для рекламы своего бренда Poosh Кортни Кардашьян использовала неотредактированное фото с растяжками на коже

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/poosh/?utm_source=ig_embed" target="_blank">poosh</a></p>

Актриса Зендая выложила этот коллаж после того, как обнаружила, что её снимки для журнала Modeliste подверглись несогласованной обработке

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/zendaya/?utm_source=ig_embed" target="_blank">zendaya</a></p>

Модель Крисси Тайген поделилась снимком внутренней поверхности бёдер, прокомментировав это признанием в любви к своему телу

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/chrissyteigen/?utm_source=ig_embed" target="_blank">chrissyteigen</a></p>

Певица Джессика Симпсон выложила фото своей ноги, отёкшей во время беременности

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/Bsea-QzDFTD/?utm_source=ig_embed" target="_blank">jessicasimpson</a></p>

Бруклин Деккер сделала селфи, на котором видно родинку. "Дети думали, что это сосок", — рассказала фотомодель

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/brooklyndecker/?utm_source=ig_embed" target="_blank">brooklyndecker</a></p>

10 портретов людей, которые гордятся своими физическими недостатками

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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