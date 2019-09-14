12 звёзд, которые честно показали своё неидеальное тело, отказавшись от фотошопа

Как известно, звёзды нередко прибегают к ретуши своих фотографий, чтобы подкреплять тот идеальный образ, которым восхищаются их фанаты. Но бывают и исключения из этого правила.

Теннисистка Серена Уильямс попросила не ретушировать свои снимки после фотосессии для августовского номера Harper's Bazaar

Актриса Хилари Дафф поделилась пляжным фото и написала, что пять лет назад её тело произвело на свет сына Луку, поэтому ей нечего скрывать

В таком виде певица Рианна приняла участие в традиционном фестивале на Барбадосе, а потом выложила снимки в Сеть, пишет BuzzFeed

Актриса Приянка Чопра решила продемонстрировать поклонникам подмышки после того, как журнал Maxim India отретушировал их для своей публикации

Актриса Джамила Джамиль выставила на всеобщее обозрение свои ноги, прокомментировав это так: "У всех девушек есть целлюлит. Это норма"

Фотомодель и звезда сериала "Эйфория" Барби Феррейра тоже считает, что ей нечего стесняться

Певица Лиззо — настоящая королева бодипозитива. И она не перестаёт об этом напоминать

Для рекламы своего бренда Poosh Кортни Кардашьян использовала неотредактированное фото с растяжками на коже

Актриса Зендая выложила этот коллаж после того, как обнаружила, что её снимки для журнала Modeliste подверглись несогласованной обработке

Модель Крисси Тайген поделилась снимком внутренней поверхности бёдер, прокомментировав это признанием в любви к своему телу

Певица Джессика Симпсон выложила фото своей ноги, отёкшей во время беременности

Бруклин Деккер сделала селфи, на котором видно родинку. "Дети думали, что это сосок", — рассказала фотомодель

10 портретов людей, которые гордятся своими физическими недостатками