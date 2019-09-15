20 знаменитостей, которые неожиданно для всех оказались родственниками

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Фото © Instagram/caseyafflek / Instagram/toddphillips1

Всё смешалось в Голливуде — братья, сёстры, приёмные дети и родители. При просмотре этого списка ваше лицо не раз примет удивлённое выражение.

Актёр Джейсон Момоа ("Игра престолов", "Аквамен") — отчим актрисы Зои Кравиц ("Безумный Макс. Дорога ярости", "Большая маленькая ложь")

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/prideofgypsies/?hl=ru" target="_blank">prideofgypsies</a> / Instagram/<a href="https://www.instagram.com/zoeisabellakravitz/?hl=ru" target="_blank">zoeisabellakravitz</a></p>

Актёр Джош Бролин ("Олдбой", "Мстители. Война бесконечности") — пасынок певицы Барбры Стрейзанд

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshbrolin/?hl=ru" target="_blank">joshbrolin</a></p>

Джулия Робертс — тётя актрисы Эммы Робертс ("Мы — Миллеры", "Американская история ужасов")

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/juliaroberts/?hl=ru" target="_blank">juliaroberts</a></p>

Антонио Бандерас был отчимом актрисы Дакоты Джонсон ("50 оттенков серого")

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/antoniobanderasoficial/?hl=ru" target="_blank">antoniobanderasoficial</a> / Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dakota.johnson._/?hl=ru" target="_blank">dakota.johnson.</a></p>

Рэпер Рэй Джей (герой того самого видео с Ким Кардашьян)— двоюродный брат Снуп Догга

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rayj/?hl=ru" target="_blank">rayj</a> / Instagram/<a href="https://www.instagram.com/snoopdogg/?hl=ru" target="_blank">snoopdogg</a></p>

Певица Лили Аллен — родная сестра Алфи Аллена ("Игра престолов")

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lilyallen/?hl=ru" target="_blank">lilyallen</a> / Instagram/<a href="https://www.instagram.com/alfieeallen/?hl=ru" target="_blank">alfieeallen</a></p>

Мартин Шин ("Апокалипсис сегодня") — отец Чарли Шина ("Взвод", "Горячие головы")

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/charliesheen/" target="_blank">charliesheen</a></p>

Актёр Уильям Мэйпотер ("Остаться в живых") — двоюродный брат Тома Круза

<p>Фото © williammapother.com / Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tomcruise/" target="_blank">tomcruise</a></p>

Кейси Аффлек ("Манчестер у моря") — cвояк Хоакина Феникса ("Джокер")

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/caseyafflek/?hl=ru" target="_blank">caseyafflek</a> / Instagram/<a href="https://www.instagram.com/toddphillips1/" target="_blank">toddphillips1</a></p>

Кейт Миддлтон — двадцатиодноюродная сестра актрисы Эль Фэннинг ("Малефисента", "Неоновый демон")

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kensingtonroyal/" target="_blank">kensingtonroyal</a> / Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ellefanning/?hl=ru" target="_blank">ellefanning</a></p>

Как Дженнифер Энистон и другие звёзды имитируют свой брак и зачем им это нужно

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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