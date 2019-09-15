20 знаменитостей, которые неожиданно для всех оказались родственниками

Актёр Джейсон Момоа ("Игра престолов", "Аквамен") — отчим актрисы Зои Кравиц ("Безумный Макс. Дорога ярости", "Большая маленькая ложь")
Актёр Джош Бролин ("Олдбой", "Мстители. Война бесконечности") — пасынок певицы Барбры Стрейзанд
Джулия Робертс — тётя актрисы Эммы Робертс ("Мы — Миллеры", "Американская история ужасов")
Антонио Бандерас был отчимом актрисы Дакоты Джонсон ("50 оттенков серого")
Рэпер Рэй Джей (герой того самого видео с Ким Кардашьян)— двоюродный брат Снуп Догга
Певица Лили Аллен — родная сестра Алфи Аллена ("Игра престолов")
Мартин Шин ("Апокалипсис сегодня") — отец Чарли Шина ("Взвод", "Горячие головы")
Актёр Уильям Мэйпотер ("Остаться в живых") — двоюродный брат Тома Круза
Кейси Аффлек ("Манчестер у моря") — cвояк Хоакина Феникса ("Джокер")
Кейт Миддлтон — двадцатиодноюродная сестра актрисы Эль Фэннинг ("Малефисента", "Неоновый демон")
Как Дженнифер Энистон и другие звёзды имитируют свой брак и зачем им это нужно