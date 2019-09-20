13 жгучих фото Софи Лорен, которые до сих пор не оставляют никого равнодушным

Талантливая актриса и объект сексуальных фантазий миллионов мужчин сегодня празднует свой 85-летний юбилей.

Уже в 15 лет Софи приняла участие в конкурсе "Мисс Италия — 1950". Жюри присудило девушке титул "мисс элегантность", учреждённый специально для неё

На очередном конкурсе красоты под очарование 16-летней Софи попал 38-летний кинопродюсер Карло Понти, несмотря на то что на тот момент был женат

Продюсер сразу же разглядел в актрисе потенциал секс-бомбы и начал успешно раскрывать его в таких картинах, как "Торговля белыми рабынями" (1953 год)

Красота — это внутреннее самоощущение, которое отражается в твоём взгляде Софи Лорен

На заре карьеры актриса не стеснялась появляться перед камерой топлес. В 1960-х Понти выкупил права на эти картины, чтобы избежать неловких ситуаций

На съёмках "Гордости и страсти" (1957 год) у Лорен завязались отношения с её партнёром по картине Кэри Грантом, который, как и Понти, был женат

Любовный треугольник был сломан по инициативе Лорен, которая сделала выбор в пользу Понти

Женское платье должно быть похоже на металлическую ограду: выполнять свою функцию, не мешая обзору Софи Лорен

В 1957 году Понти и Лорен тайно поженились в Мексике. Позже им пришлось развестись, чтобы избежать обвинений продюсера в двоежёнстве

После переезда во Францию и улаживания всех формальностей пара снова вступила в брак, который продлился до самой смерти Понти в 2007 году

В 1982 году Лорен приговорили к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов. За решёткой она провела 17 из 30 дней, назначенных ей судом

В 72-летнем возрасте актриса снялась для знаменитого календаря Pirelli, в котором традиционно используются откровенные фотографии знаменитостей

Сексуальная привлекательность на 50% состоит из того, что у тебя есть, а на другие 50% — из того, что о тебе думают люди Софи Лорен

Кайли Дженнер впервые снялась для Playboy, и эти фото должен увидеть каждый