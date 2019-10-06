10 звёзд Голливуда, которые пригодились не там, где родились

Певица Селена Гомес призналась, что в 1970-х её тётя нелегально пересекла границу Мексики и США в кузове грузовика. А мы решили вспомнить, кто из знаменитостей умудрился получить американский паспорт, не нарушив закон.

Сальма Хайек родилась в Мексике. Там же началась её карьера. В 2001 году актриса переехала в Лос-Анджелес, но гражданство США получила лишь в 2013-м

Памела Андерсон родилась и выросла в Канаде. Американкой она стала в 2004 году

Натали Портман родилась в Израиле. Родители привезли её в Америку в трёхлетнем возрасте

Шарлиз Терон родом из ЮАР. Переехав в США, она попробовала себя в модельном бизнесе, а в 19 лет решила стать актрисой

Энтони Хопкинс — уроженец Уэльса. По слухам, получив гражданство США, он едва не потерял рыцарский титул, но сам актёр это опровергает

Ирландец Пирс Броснан прожил в США 22 года, прежде чем получил американский паспорт. По словам актёра, его пугала необходимость прохождения теста

Майкл Джей Фокс гордится тем, что он канадец. "У американцев Россия ассоциируется с холодной войной, а у нас — с хоккеем", — признаётся актёр

Режиссёр М. Найт Шьямалан добавил в своё имя слово "Найт", когда получал американское гражданство. Он родился в Индии, но вырос в США

Как и у многих её коллег, у актрисы Рэйчел Вайс два паспорта. В первую очередь она гражданка Англии и только потом — США

Эмили Блант — тоже англичанка. Но Голливуд расположен за океаном, так что ей пришлось переехать ради карьеры

20 знаменитостей, которые неожиданно для всех оказались родственниками