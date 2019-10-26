12 знаменитостей, о чьих рекордах Гиннесса вы даже не догадывались

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Фото © Instagram/therock/Facebook/JenniferLawrence

Самое большое число трюков и самое большое число лайков, гигантские порции соусов и коктейлей, а также клипы длиной в сутки: знаменитости лезут из кожи вон, чтобы снова и снова удивлять своих поклонников.

Некоторые звёзды целенаправленно идут на рекорд, в то время как другие попадают в Книгу рекордов Гиннесса в результате стечения обстоятельств, отмечает Insider.

Дуэйн Скала Джонсон — обладатель двух рекордов. Он приготовил самую большую в мире порцию многослойного соуса дип и сделал 105 селфи за три минуты

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/therock/?hl=ru" target="_blank">therock</a></p>

Но даже Скале далеко до Джастина Бибера, который поставил аж пять мировых рекордов. Загибайте пальцы:

  • самый популярный канал на YouTube;
  • первый канал на YouTube, достигший отметки в три млрд просмотров;
  • самый молодой артист (до 19 лет), чьи альбомы пять раз занимали первые места в американских чартах;
  • единственный артист, чьи песни одновременно заняли первые три строчки британского хит-парада (такое не удавалось даже "битлам");
  • видео с самым большим количеством дизлайков на YouTube (позже рекорд был побит).

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/justinbieber/?hl=ru" target="_blank">justinbieber</a></p>

Было бы странно, если бы Бейонсе тоже не вошла в число звёздных рекордсменов. Вот её достижения:

  • первый в мире артист, чьи альбомы всегда дебютировали на первой строчке чарта Billboard;
  • самый титулованный номинант премии MTV Video Music Awards (24 награды);
  • артист с самым большим числом номинаций на лучшее видео года (7);
  • исполнительница с самым большим числом номинаций на премию "Грэмми" (66).

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/beyonce/?hl=ru" target="_blank">beyonce</a></p>

Бейонсе такое и не снилось. Клип корейского бойз-бэнда BTS Boy With Luv поставил рекорд, набрав 74,6 млн просмотров на YouTube за первые сутки

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/?hl=ru" target="_blank">bts.bighitofficial</a></p>

Снупп Догг в 2018 году взял 180 бутылок джина, 156 бутылок бренди, 28 упаковок апельсинового сока и приготовил самую большую порцию коктейля "Парадис"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/snoopdogg/?hl=ru" target="_blank">snoopdogg</a></p>

Его коллега Эминем попал в книгу рекордов на пять лет раньше. Всё благодаря треку Rap God, в котором рэпер умудрился зачитать 1560 слов за шесть минут

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/eminem/?hl=ru" target="_blank">eminem</a></p>

Фаррелл Уильямс пошёл другим путём. Он просто снял самый длинный музыкальный клип в истории. Продолжительность видео на песню Happy — 24 часа

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/pharrell/?hl=ru" target="_blank">pharrell</a></p>

В апреле 2019 года упоминания в Книге Гиннесса удостоилась и Ариана Гранде, став самой популярной женщиной в "Инстаграме" (165 млн подписчиков)

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/arianagrande/?hl=ru" target="_blank">arianagrande</a></p>

Но ей пока далеко до суперзвезды мирового футбола Криштиану Роналду с его 186 млн подписчиков

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/cristiano/?hl=ru" target="_blank">cristiano</a></p>

В список рекордсменов попал даже Вин Дизель. Его пост в "Фейсбуке" на смерть своего партнёра по серии фильмов "Форсаж" Пола Уокера набрал 8 млн лайков

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/vindiesel/?hl=ru" target="_blank">vindiesel</a></p>

Джеки Чану для рекорда пришлось приложить чуть больше усилий. С 2012 года он считается актёром с наибольшим числом исполненных трюков

<p>Фото © jackiechan.com</p>

Самой "кассовой" героиней экшен-фильмов была признана Дженнифер Лоуренс. Спасибо сверхуспешным франшизам "Голодные игры" и "Люди Икс"

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/JenniferLawrence/" target="_blank">JenniferLawrence</a></p>

10 звёзд Голливуда, которые пригодились не там, где родились

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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