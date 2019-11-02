Макконахи, Ривз и Шер: 9 звёзд, чьи аресты оказались полной неожиданностью

Дела этих звёзд ещё долго будут хранить в полицейских участках в память об их бурном прошлом.

Даже у голливудских небожителей иногда случаются проблемы с законом. Mirror вспоминает самые резонансные истории.

Риз Уизерспун: хулиганство

Актриса была арестована за хулиганство после того, как их с мужем остановила дорожная полиция. Уизерспун разволновалась и стала сулить полицейским большие проблемы. "Вы знаете, кто я?" — спрашивала она у стражей порядка. В итоге звезда извинилась за своё поведение и была освобождена под залог. "Я явно перебрала в тот вечер", — попыталась оправдаться она.

Хью Грант: непристойное поведение

В 1995 году Гранта застукали с секс-работницей, которая оказывала ему свои услуги прямо в машине на одной из улиц Лос-Анджелеса. Актёр, который в тот период встречался с коллегой по цеху Лиз Хёрли, описал случившееся как "безумие". "Я причинил боль людям, которых люблю, и смутил людей, с которыми работаю", — признавался он.

Вайнона Райдер: кража

Звезда сериала "Очень странные дела" была арестована в декабре 2001 года за кражу из магазина дизайнерской одежды и аксессуаров на сумму более пяти тысяч долларов. Актрисе назначили трёхлетний испытательный срок и приговорили к 480 часам общественных работ и штрафу в размере 3700 долларов, а также обязали компенсировать стоимость украденного.

Стивен Фрай: мошенничество

В подростковом возрасте будущий актёр был арестован и провёл три месяца в тюрьме за мошенничество с кредитными картами. Однажды, выходя из паба, он прихватил с собой кредитку друга семьи, вытащив карту из его пальто. Фрая быстро вычислили и задержали.

Нина Добрев: хулиганство

В 2009 году Добрев была арестована вместе с тремя другими актрисами за хулиганство. Девушки устроили фотосессию на мосту, отвлекая водителей от управления автомобилями. В итоге всех освободили под залог.

Киану Ривз: нетрезвое вождение

В 1993 году Ривз был задержан за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако ему удалось избежать сурового приговора, отделавшись обвинением в безрассудном поведении.

Шер: неправомерное завладение автомобилем

Шер была арестована в возрасте 13 лет после того, как "одолжила" машину подруги, чтобы съездить в кинотеатр. Девочку попросили всего лишь присмотреть за автомобилем, но она не устояла и села за руль. Полицейские позвонили её матери в 3:30 утра и сообщили, что Шер в участке.

Бруно Марс: хранение наркотиков

Бруно Марс был арестован в 2010 году в Лас-Вегасе за хранение кокаина. "Я был молод. Я был в Лас-Вегасе. Я не думал о последствиях", — поделился своими впечатлениями певец. Впоследствии все обвинения с него были сняты.

Мэттью Макконахи: хранение наркотиков и сопротивление аресту

В 1999 году Макконахи арестовали за хранение марихуаны и оказание сопротивления стражам порядка. Соседи актёра вызвали полицию из-за шума, который ночью доносился из его дома. Когда офицеры прибыли на место, они обнаружили голого Макконахи, играющего на барабанах. В итоге он был обвинён только в сопротивлении полицейским. "Я не сожалею об этом", — прокомментировал актёр.

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