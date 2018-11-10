Пилюли для избранных. Почему звёзды подсаживаются на "дизайнерские витамины"

У этих препаратов модные упаковки, которые хочется поскорее выложить в "Инстаграм", "более качественные" ингредиенты и названия типа "Почему я так сильно устал?" и "Таблетки для настроения". Это вам не аскорбинка.

Пилюли "для продвинутых" всё чаще рекламируют в скандальном издании Goop актрисы Гвинет Пэлтроу и зарубежных телевизионных реалити-шоу. К адептам "нового велнесса" относится и звезда сериала "Голливудские холмы" Ло Босуорт. По её словам, лучшее лекарство от депрессии — это натуральные продукты и пищевые добавки с "более качественными" ингредиентами. Крупнейшие игроки на этом рынке — Love Welness, HIM Nutrition, Care/of, Ritual, Goop Welness.

"Дизайнерские витамины", как правило, продаются через интернет-магазины: их не купить в вашей дежурной аптеке за углом. На сайте вам предложат пройти онлайн-тест, чтобы выяснить, каких нутриентов вам не хватает больше всего. Задать могут самые неожиданные вопросы, например, о ежедневном количестве "доз любви". На выходе вы получаете баночку с заветными пилюлями, настроенными специально под вас, и персональные рекомендации нутрициолога.

Стильная упаковка — немаловажный аргумент в пользу покупки того или иного продукта. Это отчётливо осознают в компании Ritual, чей мультивитаминный препарат Essential for Women стал настоящим хитом соцсетей. Дизайнеры постарались на славу: снимки гламурных баночек заполонили "Инстаграм".

Стоит отметить, что американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не регулирует сферу "дизайнерских" пилюль. А результаты недавнего исследования, опубликованного в JAMA Network Open, "обнадёживают" ещё больше: в модных препаратах могут содержать скрытые и потенциально опасные ингредиенты.

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