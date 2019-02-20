Видео, как у фитоняшки случился сердечный приступ на тренажёре, стало уроком

В Сеть не так давно попали кадры с камеры видеонаблюдения фитнес-клуба в Квинсленде, Австралия, где на гребном тренажёре девушка внезапно потеряла сознание. Придя в себя, она смогла рассказать, что же произошло на самом деле и чего стоит опасаться, пишет The Sun.

Вероятно, когда 21-летняя Эмили Каунтер шла в спортзал позаниматься, не на такой результат она рассчитывала. Девушка выполняла те же упражнения, что и обычно, но внезапно перед глазами потемнело, и у неё случился сердечный приступ. Владелец и сотрудники зала тут же кинулись к Эмили, пытаясь ей помочь. Когда девушка начала синеть, хозяин клуба Аарон Петтерсон вспомнил, что у них есть дефибриллятор. Это и спасло ей жизнь.

После этого Эмили срочно доставили в больницу, где она провела в коме три дня. Когда она пришла в себя, врачи сообщили ей, что у неё редкая болезнь сердца — синдром Бланда — Уайта — Гарланда. Обычно его диагностируют ещё в роддоме и сразу проводят нужную операцию, но с Эмили этого почему-то не случилось. Всю свою жизнь она жила и не знала, что у неё проблемы со здоровьем.

Когда я занималась в зале, у меня постоянно возникали боли в груди и проблемы с дыханием, но я думала, что просто в плохой форме Эмили Каунтер

Девушка посоветовала повнимательнее относиться к сигналам собственного тела и теперь всячески поддерживает идею, чтобы в каждом фитнес-клубе появился дефибриллятор. Если бы не он, то Эмили не успели бы спасти.