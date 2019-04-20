Диеты не работают, спортзал бессилен. Врачи разоблачили 11 мифов ЗОЖа

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Диеты не работают, спортзал бессилен. Врачи разоблачили 11 мифов ЗОЖа

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Фото: © shutterstock

Американский New York Magazine выпустил статью о правильном питании, ЗОЖе и диетах. В материале доктора Дэвид Кац и Марк Биттман разгромили большинство популярных мифов и заблуждений, которыми полнятся социальные сети. Вот они коротко.

Для здоровья нужно придерживаться секретной диеты. Миф

Лучшая диета — акцент на овощи, фрукты, цельные зёрна, бобы, орехи. Полезны рыба и морепродукты. Вода без газа для утоления жажды

Фото: © Pixabay

Нужно избегать углеводов. Миф

Углеводы есть во всех продуктах. Не надо их избегать. Есть их можно в любое время. Но сократить пустые углеводы — сахар

Фото: © Pixabay

Регулярное голодание улучшает жизнь и здоровье. Миф

С точки зрения медицины, голодание не сделает вас здоровее. Но если вам хочется — пожалуйста, главное не переусердствуйте

Фото: © shutterstock

Людям нужен детокс организма. Токсины выводят специальные препараты. Миф

За детокс отвечают не продукты, а ваши печень и почки. Нужно бросить курить, начать питаться сбалансированно, заниматься спортом

Фото: © Pixabay

Чтобы похудеть, нужно усиленно заниматься в тренажёрном зале. Миф

Спорт необходим для хорошего самочувствия. Но чтобы похудеть, нужно просто меньше есть. И считать количество калорий в день

Фото: © Pixabay

Я уверен, что хлеб — это яд. От него нужно отказаться. Миф

Хлеб безопасен. Особенно цельнозерновой. Но он очень калорийный. Худеющим его лучше не есть. Остальным можно кусочек-два в день

Фото: © Pixabay

Нужно исключить из рациона всё мясо. Миф

Мясо канцерогенно. Но раз-два в месяц можно съесть шашлык с овощами. Лучше бросить есть сосиски и колбасу: они гораздо вреднее

Фото: © Pixabay

Белковые коктейли и протеиновые батончики — основа здорового питания. Миф

У человека переизбыток белка. Батончик не диетичнее сникерса. Белковые коктейли — пустая трата денег. Лучше творог и грудку

Фото: © shutterstock

Суперфуды — спасение от всех болезней. Миф

Ягоды годжи, семена чиа и т.д. Ни один из продуктов не целебен сам по себе. А полезных веществ в брокколи или облепихе не меньше

Фото: © Pixabay

Кофе непременно убьёт меня. Миф

Кофе не вызывает рак. Он улучшает концентрацию внимания. Но повышает давление. У напитка есть плюсы и минусы. Тут важна мера

Фото: © Pixabay

Чтобы похудеть, нужно платить много денег специалистам. Миф

Можно есть рыбу, бобовые, клетчатку из овощей, пить воду. Есть меньше сахара и обработанного мяса. И всегда следить за калориями

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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