Диеты не работают, спортзал бессилен. Врачи разоблачили 11 мифов ЗОЖа

Для здоровья нужно придерживаться секретной диеты. Миф
Лучшая диета — акцент на овощи, фрукты, цельные зёрна, бобы, орехи. Полезны рыба и морепродукты. Вода без газа для утоления жажды
Фото: © Pixabay
Нужно избегать углеводов. Миф
Углеводы есть во всех продуктах. Не надо их избегать. Есть их можно в любое время. Но сократить пустые углеводы — сахар
Фото: © Pixabay
Регулярное голодание улучшает жизнь и здоровье. Миф
С точки зрения медицины, голодание не сделает вас здоровее. Но если вам хочется — пожалуйста, главное не переусердствуйте
Фото: © shutterstock
Людям нужен детокс организма. Токсины выводят специальные препараты. Миф
За детокс отвечают не продукты, а ваши печень и почки. Нужно бросить курить, начать питаться сбалансированно, заниматься спортом
Фото: © Pixabay
Чтобы похудеть, нужно усиленно заниматься в тренажёрном зале. Миф
Спорт необходим для хорошего самочувствия. Но чтобы похудеть, нужно просто меньше есть. И считать количество калорий в день
Фото: © Pixabay
Я уверен, что хлеб — это яд. От него нужно отказаться. Миф
Хлеб безопасен. Особенно цельнозерновой. Но он очень калорийный. Худеющим его лучше не есть. Остальным можно кусочек-два в день
Фото: © Pixabay
Нужно исключить из рациона всё мясо. Миф
Мясо канцерогенно. Но раз-два в месяц можно съесть шашлык с овощами. Лучше бросить есть сосиски и колбасу: они гораздо вреднее
Фото: © Pixabay
Белковые коктейли и протеиновые батончики — основа здорового питания. Миф
У человека переизбыток белка. Батончик не диетичнее сникерса. Белковые коктейли — пустая трата денег. Лучше творог и грудку
Фото: © shutterstock
Суперфуды — спасение от всех болезней. Миф
Ягоды годжи, семена чиа и т.д. Ни один из продуктов не целебен сам по себе. А полезных веществ в брокколи или облепихе не меньше
Фото: © Pixabay
Кофе непременно убьёт меня. Миф
Кофе не вызывает рак. Он улучшает концентрацию внимания. Но повышает давление. У напитка есть плюсы и минусы. Тут важна мера
Фото: © Pixabay
Чтобы похудеть, нужно платить много денег специалистам. Миф
Можно есть рыбу, бобовые, клетчатку из овощей, пить воду. Есть меньше сахара и обработанного мяса. И всегда следить за калориями
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
- Популярные
- По времени