Отец стал примером для детей, похудев на 20 кг с помощью необычного завтрака

Стейки — не самая полезная еда, однако именно благодаря им Пол Харрисон сбросил 20 кг и начал вести здоровый образ жизни вместе со своей семьёй.

Пол Харрисон понимал — ему нужно срочно что-то менять в жизни. У мужчины был лишний вес, выглядел он неряшливо, а изменить эту ситуацию, казалось, невозможно. Тогда он записался в тренажёрный зал и исключил нездоровую пищу из своего рациона. Уже спустя 16 недель он весил на 20 кг меньше, и даже дети последовали его примеру, сообщает Mirror.

До 41 года Пол постоянно перекусывал и любил выпить. Брать несколько банок пива исключительно потому, что по телевизору шёл футбол, для него было обычным делом.

Я буквально жил на фастфуде и всегда ел на ходу. Когда я был голоден, то останавливался на заправке, брал шоколадку и пакет чипсов и сразу ел, не успев добраться до дома Пол Харрисон

Со своим приятелем он присоединился к спортивному клубу, где им разработали план тренировок и питания. Новая диета Пола состояла из стейка и овощей на завтрак, красного мяса или курицы с овощами на обед, а на ужин — жареные креветки.

Теперь мы думаем о том, что нам действительно нужно в нашей жизни. И это не журнальный столик за 300 фунтов стерлингов. А вот путёвку за 300 фунтов мы бы взяли, потому что это может оказаться важным приятным воспоминанием Пол Харрисон

Сэкономленные деньги, которые раньше Пол тратил на еду и выпивку, были инвестированы в семейный сад. Там он проводит каждый вечер с семьёй и друзьями вместо привычного бара.