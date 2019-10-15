Стало известно, кто теперь новая Женщина-кошка: 10 фото самой подходящей актрисы

Недавно стало известно, что в сольном фильме о Бэтмене, выход которого запланирован на 2021 год, появится 30-летняя Зои Кравиц. Актрисе досталась роль Женщины-кошки, или Кэтвумен, заслуженно занимающей одно из первых мест среди самых горячих героинь комиксов.

Зои — американская актриса, певица и модель, карьера которой стремительно летит в гору. Девушка стала лицом бренда "Ив Сен-Лоран"

И сыграла в таких фильмах, как "Люди Икс: Первый класс", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" и других

Зои уже пробовалась на роль Женщины-кошки, когда Нолан снимал свою трилогию о Тёмном рыцаре. Но тогда девушке заявили, что она была слишком пацанкой

"Это не имеет никакого отношения к моей актёрской игре! — возмущалась актриса. — Я что, подойду и такая: "Ну чё, Бэтмен, как твоё ничего?"

И вот теперь Зои Кравиц сыграет популярную героиню, присоединившись к таким звёздам, как Мишель Пфайфер, Холли Берри и Энн Хэтэуэй, пишет Daily Mail

Деми Роуз поделилась фото, которое обнажило её главную проблему — размер бикини