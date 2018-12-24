Как сын владельца "Уралкалия" "танцевал на костях" папиных рабочих

Утром 22 декабря в шахте "Уралкалия" вспыхнул пожар, в результате которого девять рабочих остались в ловушке на глубине 364 метра. Спасти их так и не удалось, после чего был объявлен траур. Однако сына владельца компании это нисколько не смутило, и свои планы он менять не стал.

По всей видимости, Никита вырос в полной уверенности, что деньги делают его выше других. И неудивительно, ведь его папа владелец "Уралкалия", поэтому с самого детства мальчик получал всё, что только хотел. И с годами желания ребёнка только увеличивались: от игрушечных машин он перешёл к настоящим, а игры сменились тусовками в закрытых ночных клубах.

Никита захотел кататься на спорткарах? Компания папы проспонсировала его команду. Никита решил попутешествовать, останавливаясь в лучших отелях? Папа всё оплатил. Жаль, что тот же принцип не действует с совестью. В итоге полная вседозволенность лишила 19-летнего парня самого элементарного — чувства сострадания.

Сразу после трагедии, которая произошла в Соликамске, Никита закатил топовую вечеринку. Пока его отец приносил соболезнования семьям погибших, юноша танцевал в компании моделей и таких же мажоров, как и он. Представители золотой молодёжи охотно делились в "Инстаграме", как Никита радостно скачет на сцене. Но после того как разразился скандал, видео всё-таки удалили.

Компания у Никиты была подстать ему. Вместе с юношей отдыхали фитнес-блогерша Анджелика Андерсон, на которую подписаны миллион пользователей в "Инстаграме", и помощница депутата Госдумы Сергея Кривоносова София Никитчук. Ведь главное, чтобы рядом были друзья, близкие по духу...

Песни, девочки, шампанское и покатухи по ночной столице — вот чем запомнился для Никиты траурный день. Ведь даже компенсация семьям погибших — это по сути не такие большие деньги для папенькиного сыночка. Родственникам выплатят 27 млн рублей, а стоимость участия Никиты в одном сезоне гонок GP3 — около 38 млн.