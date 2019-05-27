Неприкосновенный запас. Зачем Россия скупает золото?

Британское издание Daily Express забило тревогу. Журналисты обвинили Россию в гигантских закупках золота. Издание говорило о 145 тоннах только с начала года. Как выяснилось позже, журналисты ошиблись: 145 тонн — это весь объём, закупленный с начала года мировыми банками. Но Россия тем не менее оказалась первой по объёму закупок золота. Разбираемся, как страна увеличивала свой запас.

Золотой запас России

Российский Центробанк ведёт свою отчётность с 1993 года. И следит за национальным резервом страны. Национальный резерв — финансовая подушка безопасности государства. Если говорить грубо, то она складывается из двух вещей: золота и валюты. То есть свои доходы Россия может вкладывать или в иностранные деньги, облигации, или в презренный металл.

Возвратимся к отчётности Центробанка: начиная с 1993 года золото нашу страну совершенно не интересовало. Но в конце 2000-х произошёл коренной поворот. Этот поворот фиксируют и данные Всемирного золотого совета — организации, созданной крупнейшими производителями драгметалла. Посмотрите, как Россия пополняла золотой запас начиная с 2000 года.

Все сокровища мира

С 2008 года Россия увеличила свои золотые запасы в пять раз. Специалисты считают, что золото — один из самых простых способов обеспечивать финансовую безопасность или поддерживать местную валюту. Это более консервативный вариант, чем инвестиции в иностранные деньги. Но в последнее время отношения с заграничными партнёрами оставляют желать лучшего и золото — наиболее надёжный способ. То есть страна меняет валюту на металл и проводит заявленную дедолларизацию.

Есть и те специалисты, которые утверждают, что вкладывать в золото — старомодно. И на Западе так никто не делает. Но стоит лишь взглянуть на сводную таблицу золотого запаса у разных государств, чтобы увидеть, что это не так. Если по уровню закупок Запад действительно уступает, то лишь потому, что сильно обгоняет в объёме уже накопленных запасов.

Золото и бумага

За минувший год Россия довела золотую часть национального резерва с 13 до 18%. То есть пятая часть всех сбережений хранится в металле. И объёмы продолжают нарастать. Мы где-то в середине пути. Между Китаем и США.

И если восточный сосед практически игнорирует металл в государственных накоплениях, хотя в последнее время тоже начал растить объёмы, то Соединённые Штаты, как и Европа, предпочитают твёрдую надёжность золота пусть дорогой, но бумаге. И Россия идёт тем же консервативным, но проверенным путём. Сравним соотношение денег и золота в национальных запасах разных стран.