Появились ужасающие фото из бухты, где рыбаки устроили массовую бойню дельфинов

Несколько раз в год жители датских островов всего в 440 милях от побережья Великобритании, следуя многовековой традиции, забивают десятки и сотни особей чёрных дельфинов.

Зоозащитная организация Sea Shepherd UK зафиксировала убийство в бухте Хвалвик в Дании. Жители Фарерских островов утверждают, что забой урегулирован законом, однако у общественности другая точка зрения. Нет никаких сомнений, что это просто бесчеловечно и таким "традициям" нужно положить конец.

Это 10-я охота на китов на Фарерских островах в этом году, всего было убито 536 чёрных дельфинов. На этот раз фарерцы забили 23 особи.

В течение всей бойни всё больше и больше людей и туристов останавливалось вдоль берега, наблюдая, как семья чёрных дельфинов борется за свою жизнь Представитель Sea Shepherd UK

Хоть они и называют процесс убийства "гуманным", он был далёк от этого. Мы видели множество неудачных болезненных попыток оглушить животное. Мало того, туда приезжают целыми семьями, поэтому можно наблюдать, как дети прыгают и играют рядом с трупами Представитель Sea Shepherd UK

Некоторые прецеденты этой "семейной" забавы можно смело назвать бесчинствами. Так, команда Sea Shepherd UK стала свидетелем того, как беременную самку кита убили, а затем вырубили плод прямо из её матки.

От одного участника наша команда узнала, что нерождённые съедены не будут, а вместо этого их "возвратят в море". Очень красноречивый способ сказать, что их тела будут бесцеремонно выброшены Представитель Sea Shepherd UK

Исторически в приморских странах убийство китов было необходимостью. Их забивали не только для питания, также они были источником топлива — китового жира — ну и, конечно, китового уса, который использовался для изготовления щёток, поделок и многого другого. Сейчас же забой китов — это лишь традиция, которая несколько раз в год потрясает международное сообщество своей жестокостью.

Геноцид в океане. Зачем убивают китов и дельфинов