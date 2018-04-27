В зоопарке Калининграда прошли учения: сотрудники полчаса ловили плюшевого тигра

Мы провели очередные учения на случай выхода опасного животного из вольера. Все тигры, плюшевые и настоящие, а также люди — в целости и сохранности!
Пресс-служба Калининградского зоопарка
Сообщается, что учения проходили в утренние часы, когда зоопарк был закрыт для посетителей. Тем не менее в Сети появились кадры, на которых "тигр" неспешно прогуливается по зоопарку.
Интересно, что следующие подобные учения пройдут в Калиниграде в начале лета, и к ним будут привлечены сотрудники местной полиции. Кого будут ловить сотрудники зоопарка на этот раз, пока неизвестно.
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