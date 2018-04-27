В зоопарке Калининграда прошли учения: сотрудники полчаса ловили плюшевого тигра

В зоопарке Калининграда прошли учения по ловле сбежавшего из вольера тигра, причём роль хищника исполнил один из работников учреждения. Переодетый в амурского тигра мужчина полчаса разгуливал по территории зоопарка, пока остальные сотрудники пытались его отыскать. Как сообщает пресс-служба зоопарка, учения прошли успешно — хищник был "обезврежен и водворён".

Мы провели очередные учения на случай выхода опасного животного из вольера. Все тигры, плюшевые и настоящие, а также люди — в целости и сохранности! Пресс-служба Калининградского зоопарка

Сообщается, что учения проходили в утренние часы, когда зоопарк был закрыт для посетителей. Тем не менее в Сети появились кадры, на которых "тигр" неспешно прогуливается по зоопарку.

Интересно, что следующие подобные учения пройдут в Калиниграде в начале лета, и к ним будут привлечены сотрудники местной полиции. Кого будут ловить сотрудники зоопарка на этот раз, пока неизвестно.