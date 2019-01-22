Посетители сафари-парка сняли, как львы растерзали парня, прыгнувшего за ограду

Охрана парка заметила мужчину на вершине ограждения, но не успела его остановить.

Жуткий инцидент произошёл в парке дикой природы в Пенджабе, Индия. Мужчина перелез через 7,5-метровый забор и спрыгнул ко львам. Один из них сразу заметил добычу и набросился на неё, схватив за шею и потащив вглубь территории, где к нему присоединились другие хищники, пишет Daily Star

Находящиеся поблизости посетители пытались отпугнуть животных гудками машин, а охрана парка сразу кинулась на помощь, но все усилия оказались тщетны: когда львов удалось оттащить от несчастного, он был мёртв.