Власти закрыли зоопарк, бросив зверей, и они 2 месяца медленно умирают в клетках

Местные власти ещё в январе решили прекратить работу зоопарка в Уэльве, Испания, после смерти нескольких животных. Но оставшихся питомцев никуда не вывезли, бросив в вольерах без еды и воды, пишет The Sun.

Узнав о таком жестоком решении правительства, местные жители принялись писать жалобы и заявления с просьбой забрать животных и куда-нибудь их пристроить, но все обращения были проигнорированы. Через два месяца активисты смогли пробраться на закрытую территорию, и увиденное привело их в отчаяние.

За долгое время без еды и воды многие животные пришли в ужасное состояние. Изголодавшиеся и измученные подопечные зоопарка оказались на грани смерти. Из соображений безопасности волонтёры не стали заходить в вольеры к хищникам, поэтому нельзя сказать, животные погибли или же находятся на грани смерти.

Но как бы то ни было фото, сделанные активистами, вызвали небывалый отклик в Сети и подняли настоящую бурю негодования. Зоозащитники обвинили руководство зоопарка в том, что оно бросило животных на произвол судьбы и не озаботилось найти им новый дом. Кроме того, из-за отсутствия охраны хищники могли сбежать в город.

Из-за грязи в вольерах и застоявшейся тухлой воды в городе увеличилось количество москитов, которые переносят порой довольно опасные болезни. Поэтому недовольство местных жителей набирает силу, горожане давят на правительство, вынуждая его вплотную заняться этим вопросом.

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