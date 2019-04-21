Мажор решил покормить жирафа в зоопарке, но вместо листьев бросил ему 95 тысяч

Теперь сотрудники зоопарка пытаются разыскать щедрого и недальновидного посетителя.

Странный случай произошёл в китайской провинции Юньнань — в парке дикой природы Yunnan Wild Animal Park. Рабочие зоопарка при осмотре обнаружили в вольере у жирафов денежные купюры. Они срочно увели животных в другое место и принялись за уборку.

В итоге выяснилось, что длинношеих звёзд зоопарка решил необычным образом покормить посетитель, пишет Daily Mail. Правда, делал он это из слепой зоны и на камеру не попало его лицо. Богач спустил около десяти тысяч юаней (≈ 95 тысяч рублей), которые зоопарк хочет ему вернуть.

Рабочие парка убедительно просят посетителей не кидать в вольеры к животным посторонние предметы, ведь это может привести к трагическим последствиям. Так, ранее в нескольких китайских зоопарках умерли жирафы, которых горе-посетители решили покормить пластиковыми пакетами.