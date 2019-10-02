Безрассудная посетительница станцевала перед хищником, подвергая себя смертельной опасности. И сначала очевидцы были уверены, что это запланированное выступление и девушка — сотрудница зоопарка.

В зоопарке Бронкса, Нью-Йорк, США, девушка залезла в вольер ко льву и стала дразнить опасного хищника. Танцы любительницы экстрима заснял и опубликовал в "Инстаграме" пользователь realsobrino. Видео сразу же привлекло к себе внимание общественности.

К счастью, девушка осталась невредимой. Видимо, лев, чьё внимание она пыталась привлечь, был ошеломлён такой наглостью. На протяжении всего видео он просто изумлённо смотрит на неё, даже не предпринимая попыток напасть. При этом очевидцы, наблюдающие за действом, звучат довольно спокойно, несмотря на вполне реальную угрозу жизни. Автор сначала подумал, что танцы перед львом являются просто выступлением и на самом деле всё под контролем, пишет WNBC TV.

Позже женщину вывели из зоопарка, однако полиция обратила внимание на инцидент и начала поиски нарушительницы спокойствия. В комментариях под шокирующим видео пользователи осудили действия посетительницы и оценили эффектную реакцию льва.

Ей нужно предьявить обвинения за нарушение границ и запретить посещать все консерватории дикой природы Нью-Йорка до конца жизни Waiters.eric

Лев смотрит вокруг — и такой типа "Вы тоже это видите? Ты же знаешь, что я лев? Лол. Скушать тебя могу. Ты что, ку-ку? Посмотрите-ка на неё!" Saima_jabin

Лев совсем запутался. "Мне нападать..? Или... сматываться?" Maksum244

Камера сняла страшный момент, как мост на Тайване обрушился под бензовозом