Отец снял, как тигр пытался наброситься на его сына, который позировал для фото

Маленький посетитель зоопарка в Дублине перепугался до смерти, не заметив, как тигр крадётся к нему со спины. Мальчик позировал для фото, пока хищник планировал своё нападение. К счастью, их разделяло прочное ограждение, сообщает Mirror.
На записи, которую выложил в Twitter отец мальчика, видно, как ребёнок сидит прямо около вольера. При этом взрослые, которые наблюдали за происходящим, нисколько не напуганы этим, а лишь смеются над тигром. И даже просят его остаться на месте.
За несколько дней видео набрало около двух миллионов просмотров. В комментариях люди стали делиться похожими случаями, считая их почему-то забавными. Впрочем, нашлись и те, которые посочувствовали животному, которого держат в неволе.
Я не могу проигнорировать тот факт, что бедное животное держат в клетке для нашего развлечения. Это жалкое существование
Пользователь Twitter
Это природный инстинкт тигра, который он нигде не может реализовать
Пользователь Twitter