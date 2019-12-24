Отец снял, как тигр пытался наброситься на его сына, который позировал для фото

К счастью, никто не пострадал, но видео быстро стало вирусным, набрав около двух миллионов просмотров.

Маленький посетитель зоопарка в Дублине перепугался до смерти, не заметив, как тигр крадётся к нему со спины. Мальчик позировал для фото, пока хищник планировал своё нападение. К счастью, их разделяло прочное ограждение, сообщает Mirror.

На записи, которую выложил в Twitter отец мальчика, видно, как ребёнок сидит прямо около вольера. При этом взрослые, которые наблюдали за происходящим, нисколько не напуганы этим, а лишь смеются над тигром. И даже просят его остаться на месте.

За несколько дней видео набрало около двух миллионов просмотров. В комментариях люди стали делиться похожими случаями, считая их почему-то забавными. Впрочем, нашлись и те, которые посочувствовали животному, которого держат в неволе.

Я не могу проигнорировать тот факт, что бедное животное держат в клетке для нашего развлечения. Это жалкое существование Пользователь Twitter