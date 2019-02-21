Как в микроволновке. Девушка сожгла глаза, поставив яркость телефона на максимум

25-летняя секретарша Чень из Гаосюна, Тайвань, часто получала сообщения. Но чтобы оперативно на них отвечать — и на улице в том числе, она решила прибавить яркость на телефоне. А через два года врачи пришли в ужас, взглянув на результаты её обследования.

Сперва Чень не замечала ничего необычного, но через некоторое время постоянного использования телефона у девушки начались проблемы со зрением. Глаза девушки сильно покраснели, и она стала испытывать сильную боль. После двух лет Чень наконец-то решила обратиться к врачам, и те были поражены её состоянием.

На левой роговице девушки обнаружили застой крови, и её зрение было сильно повреждено. Правому глазу повезло ещё меньше: специалисты нашли в нём около 500 дыр, а зрение там было значительно хуже. По словам офтальмологов, её глаза словно "запекали в микроволновке".

На максимальной яркости телефон излучал 625 люменов, хотя врачи рекомендуют не использовать больше 300 люменов. Чень назначили стероидное лечение, и уже через три дня появились первые результаты. Но сможет ли девушка видеть, как раньше, к сожалению, пока не известно.