Девушка сходила с ума из-за появляющихся призраков, но причина была в её глазах

29-летней Кирсти Джеймс из Монмутшира, Уэльс, ещё в детстве сообщили, что всю жизнь она будет испытывать проблемы со зрением. Действительно, год за годом девушка медленно слепла, но затем появились галлюцинации.

К неизбежной слепоте Кирсти уже была готова, но странные видения стали для неё полной неожиданностью. Сперва девушка стала хуже видеть, а потом с ней начали происходить странные вещи. Она не могла различить предметы или лица людей, что стояли прямо перед ней. Так, на улице как-то раз Кирсти не узнала собственную маму, когда та проходила мимо, пишет Daily Mail.

Но это было терпимо, хоть и, конечно же, неприятно. Однако позже Кирсти начала замечать, что видит что-то краем глаза, но, приглядевшись, она понимала, что этот предмет пропал. Около дома ей виделись десятки припаркованных машин, а в её доме постоянно то появлялись, то пропадали незнакомцы. Девушка была ужасно напугана, но молчала, боясь, что окружающие примут её за сумасшедшую.

По совету своего парня она обратилась к врачу, и тот пояснил ей, что у неё синдром Шарля Бонне. То, что Кирсти принимала за призраков, было галлюцинациями, но не плодом воспалённого разума, а просто обманом зрения. Теперь девушке предстоят долгое лечение и коррекция глаз.

Когда офтальмолог сказал, что это болезнь, я расплакалась — но от облегчения. Господи, я думала, что схожу с ума Кирсти Джеймс

Как в микроволновке. Девушка сожгла глаза, поставив яркость телефона на максимум