Девушка сидела по ночам в телефоне, не зная, что это обернётся потерей зрения

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Фото © AsiaWire

В итоге зрение удалось спасти только благодаря оперативному вмешательству врачей. Теперь пациентку ждёт долгое восстановление, а также аккуратное обращение с электронными гаджетами.

Неизвестная девушка из города Шэньчжэнь, китайская провинция Гуандун, едва не осталась слепой из-за любви к телефонным играм. Ту ночь она провела, уткнувшись в экран смартфона, заснув только под утро на пару часов. Когда девушка проснулась, то снова схватила гаджет, но через несколько минут поняла, что ничего не видит левым глазом.

<p>Доктор Кью Вань Цзянь. Фото © AsiaWire</p>

После краткого обследования доктор Кью Вань Цзянь пришёл к выводу, что у пациентки от перенапряжения лопнул сосуд в глазу, а собравшаяся кровь мешает зрению. Девушке провели операцию, во время которой лазером прокололи сетчатку, выпустив лишнюю жидкость, пишет Lad Bible.

<p>Скопление крови на сетчатке пациентки. Фото © AsiaWire</p>

По словам врача, девушке очень повезло: она сразу обратилась в больницу, поэтому никаких необратимых последствий для зрения не получила. Хотя Вань Цзянь в дальнейшем советует поменьше времени проводить за телефоном, а на период реабилитации — вовсе отказаться от него.

Как в микроволновке. Девушка сожгла глаза, поставив яркость телефона на максимум

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