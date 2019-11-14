Девушка сидела по ночам в телефоне, не зная, что это обернётся потерей зрения

В итоге зрение удалось спасти только благодаря оперативному вмешательству врачей. Теперь пациентку ждёт долгое восстановление, а также аккуратное обращение с электронными гаджетами.

Неизвестная девушка из города Шэньчжэнь, китайская провинция Гуандун, едва не осталась слепой из-за любви к телефонным играм. Ту ночь она провела, уткнувшись в экран смартфона, заснув только под утро на пару часов. Когда девушка проснулась, то снова схватила гаджет, но через несколько минут поняла, что ничего не видит левым глазом.

После краткого обследования доктор Кью Вань Цзянь пришёл к выводу, что у пациентки от перенапряжения лопнул сосуд в глазу, а собравшаяся кровь мешает зрению. Девушке провели операцию, во время которой лазером прокололи сетчатку, выпустив лишнюю жидкость, пишет Lad Bible.

По словам врача, девушке очень повезло: она сразу обратилась в больницу, поэтому никаких необратимых последствий для зрения не получила. Хотя Вань Цзянь в дальнейшем советует поменьше времени проводить за телефоном, а на период реабилитации — вовсе отказаться от него.

Как в микроволновке. Девушка сожгла глаза, поставив яркость телефона на максимум