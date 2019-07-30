Лицо девушки опухло до невероятных размеров после того, как ей покрасили волосы

Стэф О'Делл собиралась в Амстердам на 18-летие своей сестры. Чтобы подготовиться к празднику, она решила покрасить волосы. Лучше бы она этого не делала.

24-летняя Стэф временно лишилась зрения из-за аллергической реакции: её лицо увеличилось в три раза, сообщает The Sun. Важно отметить, что девушка знала, что у неё есть аллергия на парафенилендиамин (PPD), ещё с подросткового возраста. Это химическое вещество — распространённый компонент для окрашивания волос.

Поэтому, вместо того чтобы просто прийти на окрашивание, сначала девушка сделала тест на своей коже, чтобы убедиться, что на этот краситель аллергии нет.

Я сказала парикмахеру, что у меня аллергия на PPD, и показала фотографии моей предыдущей реакции. Она заверила меня, что краска не коснётся кожи головы, к тому же краска была органической Стэф О'Делл

Мы сделали тест, но реакции не было, поэтому я была готова краситься Стэф О'Делл

Спустя две недели Стэф наконец покрасили, она была довольна результатом — цвет был что надо. Но в тот же день шея девушки начала чесаться. Оказалось, на ней осталось немного краски. Стэф её смыла и нанесла крем против зуда. На следующий день она улетела в Амстердам, и уже там у неё начало опухать лицо.

Очки чуть не сломались на мне, а шея просто была будто бы в огне. Оставалось только надеяться, что опухоль уменьшится Стэф О'Делл

На следующий день моя голова была огромной, а один глаз распух. Очень больно. Голова, казалось, сейчас лопнет. Я была напугана. Эмбер пришла в ужас, и она позвонила папе. Он заплатил за то, чтобы мы отправились домой в тот же день Стэф О'Делл

Стеф приходилось везде держаться её сестры Эмбер, потому что видеть она не могла. Из аэропорта девушку сразу увезли в больницу, где ей вкололи адреналин. Медики были обеспокоены не столько зрением девушки, сколько дыханием, так как её шея к тому времени тоже опухла.

Я выглядела как инопланетянин. Больше никогда не коснусь краски для волос. Уж лучше буду ходить с натуральным цветом Стэф О'Делл

Медики сказали ей, что это была худшая реакция, с которой им когда-либо приходилось сталкиваться. Стэф провела в больнице пять дней, в течение которых она принимала стероиды, после чего она смогла вернуться домой к родителям и сестре, с которой она всё-таки провела выходные в Амстердаме.

Пациентка ослепла на левый глаз из-за того, что постоянно принимала душ в линзах