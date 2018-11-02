Ремонтники нашли в стене старого здания больше тысячи человеческих зубов

Строители нашли больше тысячи зубов во время ремонта старого здания в Валдосте. Страшная находка обнаружилась под штукатуркой на втором этаже здания, сообщает Daily Mail.

До сих пор непонятно, как именно зубы оказались в стене, однако известно, что в начале прошлого века помещение по очереди арендовали два дантиста. Вероятнее всего, в стене находилась своеобразная мусорка, которую позже закрасили штукатуркой.

Сообщается, что большая часть найденных зубов будет уничтожена. Тем не менее местный исторический музей хочет забрать часть находки для экспозиции.

А пока в Валдосте проходит лотерея, организованная городскими властями. Каждый желающий может попытаться угадать точное количество найденных зубов. Счастливчик получит от города сто долларов.